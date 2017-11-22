أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 22 عملية استهداف ضد مليشيا الحوثي في مأرب خلال 24 ساعة، وتدمير 16 آلية عسكرية، ومقتل 115 عنصرًا إرهابيًا.

"التحالف": تنفيذ 22 استهدافًا للمليشيا الحوثية في مأرب ومقتل 115 إرهابيًا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-11-22 أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 22 عملية استهداف ضد مليشيا الحوثي في مأرب خلال 24 ساعة، وتدمير 16 آلية عسكرية، ومقتل 115 عنصرًا إرهابيًا. وقال التحالف: استهداف آليات عسكرية وموقع تخزين صواريخ بالستية في الساحل الغربي.

22 نوفمبر 2021 - 17 ربيع الآخر 1443 03:47 PM

"التحالف": تنفيذ 22 استهدافًا للمليشيا الحوثية في مأرب ومقتل 115 إرهابيًا خلال 24 ساعة وتدمير 16 آلية واستهداف موقع تخزين صواريخ بالستية





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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 22 عملية استهداف ضد مليشيا الحوثي في مأرب خلال 24 ساعة، وتدمير 16 آلية عسكرية، ومقتل 115 عنصرًا إرهابيًا.

وقال التحالف: استهداف آليات عسكرية وموقع تخزين صواريخ بالستية في الساحل الغربي.