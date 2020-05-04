أعلن وزير الصحة توفيق الربيعة أن المملكة خصصت نصف مليار ريال للأبحاث المتعلقة بـكورونا.
وأضاف: هناك حاجة لضمان تطوير أدوات التشخيص والعلاجات واللقاحات وتوفيرها عالمياً.
يذكر أن المفوضية الأوربية أطلقت اليوم حملة لتمويل مكافحة تفشي كورونا.
المملكة تخصص نصف مليار ريال للأبحاث المتعلقة بـكورونا
الربيعة: هناك حاجة لضمان تطوير أدوات التشخيص والعلاجات
أعلن وزير الصحة توفيق الربيعة أن المملكة خصصت نصف مليار ريال للأبحاث المتعلقة بـكورونا.
وأضاف: هناك حاجة لضمان تطوير أدوات التشخيص والعلاجات واللقاحات وتوفيرها عالمياً.
يذكر أن المفوضية الأوربية أطلقت اليوم حملة لتمويل مكافحة تفشي كورونا.
أعلن وزير الصحة توفيق الربيعة أن المملكة خصصت نصف مليار ريال للأبحاث المتعلقة بـكورونا.
المملكة تخصص نصف مليار ريال للأبحاث المتعلقة بـكورونا
الربيعة: هناك حاجة لضمان تطوير أدوات التشخيص والعلاجات
أعلن وزير الصحة توفيق الربيعة أن المملكة خصصت نصف مليار ريال للأبحاث المتعلقة بـكورونا.
وأضاف: هناك حاجة لضمان تطوير أدوات التشخيص والعلاجات واللقاحات وتوفيرها عالمياً.
يذكر أن المفوضية الأوربية أطلقت اليوم حملة لتمويل مكافحة تفشي كورونا.