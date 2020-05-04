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المملكة تخصص نصف مليار ريال للأبحاث المتعلقة بـكورونا

الربيعة: هناك حاجة لضمان تطوير أدوات التشخيص والعلاجات

أعلن وزير الصحة توفيق الربيعة أن المملكة خصصت نصف مليار ريال للأبحاث المتعلقة بـكورونا.
وأضاف: هناك حاجة لضمان تطوير أدوات التشخيص والعلاجات واللقاحات وتوفيرها عالمياً.
يذكر أن المفوضية الأوربية أطلقت اليوم حملة لتمويل مكافحة تفشي كورونا.

وزير الصحة توفيق الربيعة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المملكة تخصص نصف مليار ريال للأبحاث المتعلقة بـكورونا
سبق

أعلن وزير الصحة توفيق الربيعة أن المملكة خصصت نصف مليار ريال للأبحاث المتعلقة بـكورونا.
وأضاف: هناك حاجة لضمان تطوير أدوات التشخيص والعلاجات واللقاحات وتوفيرها عالمياً.
يذكر أن المفوضية الأوربية أطلقت اليوم حملة لتمويل مكافحة تفشي كورونا.

04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441
06:12 PM

المملكة تخصص نصف مليار ريال للأبحاث المتعلقة بـكورونا

الربيعة: هناك حاجة لضمان تطوير أدوات التشخيص والعلاجات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,780

أعلن وزير الصحة توفيق الربيعة أن المملكة خصصت نصف مليار ريال للأبحاث المتعلقة بـكورونا.
وأضاف: هناك حاجة لضمان تطوير أدوات التشخيص والعلاجات واللقاحات وتوفيرها عالمياً.
يذكر أن المفوضية الأوربية أطلقت اليوم حملة لتمويل مكافحة تفشي كورونا.

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30 يناير
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