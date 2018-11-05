نائب أمير الجوف يستقبل لجنة متابعة المشاريع الميدانية

اطلع على جهودها في إيجاد الحلول وتذليل العقبات

استقبل نائب أمير منطقة الجوف، عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز ، بمكتبه بديوان الإمارة، اليوم، رئيس لجنة متابعة المشاريع الميدانية، وكيل الإمارة للشؤون التنموية، المهندس حبيب بن محمد عبدالصمد، وأعضاء اللجنة من مديري وممثلي الجهات الحكومية.

واطلع الأميرعبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز ، على أعمال اللجنة وجهودها في إيجاد الحلول للمشاريع المتعثرة، مستمعاً لعرض عن أعداد هذه المشاريع والأسباب التي أدت لتأخرها، ونسب الإنجاز فيها.

ونوه بجهود اللجنة، موجهاً باستمرارها ومضاعفتها؛ لدفع تلك المشاريع ـ بإذن الله ـ وفق ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - من دعم لجميع المشاريع التنموية، ومتابعة من أمير منطقة الجوف.

وأكد نائب أمير الجوف، بعرض ما يستجد من أعمال للجنة عليه، وأن يكون هذا اللقاء بشكل دوري؛ للاطلاع على المستجدات، وتذليل العقبات إن وجدت.

وأعرب رئيس اللجنة، عن شكره لأمير منطقة الجوف, ونائبه؛ على ما تلقاه مشاريع المنطقة واللجان من دعم ومؤازرة.