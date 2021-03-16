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شاهد.. طفل أحوازي للمسؤولين الإيرانيين: المياه مقطوعة.. والمعقمات التي تُباع مزوَّرة

تسبَّب فيروس كورونا في وفاة 113 شخصًا في إيران خلال الـ24 ساعة الأخيرة

تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي أمس مقطع فيديو لطفل أحوازي، يوجِّه رسالة باللغة الفارسية إلى المسؤولين المحليين بإيران، ويقول: "منذ أيام عدة والمياه مقطوعة عن حي السعدي في الأحواز، وفي ظل هذه الظروف كيف سنطبِّق الإجراءات الصحية الوقائية ونحن بلا ماء، والمعقمات التي تُباع أيضًا أغلبها مزوَّرة"، وذلك في ظل الأوضاع السيئة التي يعانيها الشعب الإيراني بعد فشل نظام الملالي في إدارة ملف مكافحة فيروس كورونا.

وفي التفاصيل، وصف مغردون هذه النداءات من الأطفال بأنها رسالة للعالم أجمع عن حجم المعاناة التي يعيشها الشعب الإيراني في ظل حكومة، سخَّرت ثروات بلادها لنشر الثورات، ودعم المنظمات الإرهابية، ونشر العنف بدلاً من تسخير الثروات للرقي بالخدمات المقدمة للشعب الإيراني؛ لينعم بحياة كريمة.

يُشار إلى أن فيروس كورونا تسبب في وفاة 113 شخصًا في إيران خلال الـ 23 ساعة الأخيرة؛ وبذلك يرتفع عدد ضحايا الفيروس في إيران إلى 724 حتى الآن.

وقال علي رضا وهبزاده، مستشار وزير الصحة الإيراني، في تغريدة على تويتر: إن عدد المصابين في البلاد ارتفع إلى 13938 إصابة حتى الآن. موضحًا أن عدد المصابين خلال اليوم الماضي وصل إلى 1209 أشخاص.

إيران فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. طفل أحوازي للمسؤولين الإيرانيين: المياه مقطوعة.. والمعقمات التي تُباع مزوَّرة
سبق

تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي أمس مقطع فيديو لطفل أحوازي، يوجِّه رسالة باللغة الفارسية إلى المسؤولين المحليين بإيران، ويقول: "منذ أيام عدة والمياه مقطوعة عن حي السعدي في الأحواز، وفي ظل هذه الظروف كيف سنطبِّق الإجراءات الصحية الوقائية ونحن بلا ماء، والمعقمات التي تُباع أيضًا أغلبها مزوَّرة"، وذلك في ظل الأوضاع السيئة التي يعانيها الشعب الإيراني بعد فشل نظام الملالي في إدارة ملف مكافحة فيروس كورونا.

وفي التفاصيل، وصف مغردون هذه النداءات من الأطفال بأنها رسالة للعالم أجمع عن حجم المعاناة التي يعيشها الشعب الإيراني في ظل حكومة، سخَّرت ثروات بلادها لنشر الثورات، ودعم المنظمات الإرهابية، ونشر العنف بدلاً من تسخير الثروات للرقي بالخدمات المقدمة للشعب الإيراني؛ لينعم بحياة كريمة.

يُشار إلى أن فيروس كورونا تسبب في وفاة 113 شخصًا في إيران خلال الـ 23 ساعة الأخيرة؛ وبذلك يرتفع عدد ضحايا الفيروس في إيران إلى 724 حتى الآن.

وقال علي رضا وهبزاده، مستشار وزير الصحة الإيراني، في تغريدة على تويتر: إن عدد المصابين في البلاد ارتفع إلى 13938 إصابة حتى الآن. موضحًا أن عدد المصابين خلال اليوم الماضي وصل إلى 1209 أشخاص.

16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
02:05 AM

شاهد.. طفل أحوازي للمسؤولين الإيرانيين: المياه مقطوعة.. والمعقمات التي تُباع مزوَّرة

تسبَّب فيروس كورونا في وفاة 113 شخصًا في إيران خلال الـ24 ساعة الأخيرة

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عبدالله العنزي - الرياض
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تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي أمس مقطع فيديو لطفل أحوازي، يوجِّه رسالة باللغة الفارسية إلى المسؤولين المحليين بإيران، ويقول: "منذ أيام عدة والمياه مقطوعة عن حي السعدي في الأحواز، وفي ظل هذه الظروف كيف سنطبِّق الإجراءات الصحية الوقائية ونحن بلا ماء، والمعقمات التي تُباع أيضًا أغلبها مزوَّرة"، وذلك في ظل الأوضاع السيئة التي يعانيها الشعب الإيراني بعد فشل نظام الملالي في إدارة ملف مكافحة فيروس كورونا.

وفي التفاصيل، وصف مغردون هذه النداءات من الأطفال بأنها رسالة للعالم أجمع عن حجم المعاناة التي يعيشها الشعب الإيراني في ظل حكومة، سخَّرت ثروات بلادها لنشر الثورات، ودعم المنظمات الإرهابية، ونشر العنف بدلاً من تسخير الثروات للرقي بالخدمات المقدمة للشعب الإيراني؛ لينعم بحياة كريمة.

يُشار إلى أن فيروس كورونا تسبب في وفاة 113 شخصًا في إيران خلال الـ 23 ساعة الأخيرة؛ وبذلك يرتفع عدد ضحايا الفيروس في إيران إلى 724 حتى الآن.

وقال علي رضا وهبزاده، مستشار وزير الصحة الإيراني، في تغريدة على تويتر: إن عدد المصابين في البلاد ارتفع إلى 13938 إصابة حتى الآن. موضحًا أن عدد المصابين خلال اليوم الماضي وصل إلى 1209 أشخاص.

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