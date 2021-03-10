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أمريكا تشكِّل تحالفًا رباعيًّا لتطويق الصين.. وأول قممه الجمعة

"بايدن" يتحدث مع رؤساء وزراء أستراليا والهند واليابان

سيعقد الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة المقبلة مؤتمرًا عبر الفيديو مع رؤساء وزراء كل من: (أستراليا، الهند واليابان)، في أول قمة على الإطلاق يشارك فيها الرئيس الديمقراطي في إطار هذا التحالف الرباعي "كواد" الرامي لإقامة توازن مع الصين، بحسب ما أوردت "فرانس 24" اليوم الاثنين.

وستكون هذه إحدى القمم الافتراضية الأولى لـ"بايدن"، الذي وعد بإحياء التحالفات الأمريكية بعد الفوضى التي تسببت بها إدارة دونالد ترامب.

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي للصحفيين أن اختيار الرئيس "بايدن" أن تكون قمة "كواد" إحدى أولى فعالياته متعددة الأطراف "يُظهر الأهمية التي نوليها للتعاون الوثيق مع حلفائنا وشركائنا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".

ومن ناحيتها، عبّرت الصين عن موقف حذر إزاء التحالف الناشئ الذي يتشكل في جوارها. واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية تجاو ليجيان للصحفيين في بكين أن "كواد" يجب أن تلتزم بالنهج السائد حول التطوير السلمي، والتعاون المربح للجهتين.

وتأتي قمة "كواد" وسط تصاعد التوتر مع الصين، التي يتزايد نفوذها في مجالَي التجارة والأمن، على ما ترى هذه الدول.

الرئيسية/ أخبار العالم

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أمريكا تشكِّل تحالفًا رباعيًّا لتطويق الصين.. وأول قممه الجمعة
سبق

سيعقد الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة المقبلة مؤتمرًا عبر الفيديو مع رؤساء وزراء كل من: (أستراليا، الهند واليابان)، في أول قمة على الإطلاق يشارك فيها الرئيس الديمقراطي في إطار هذا التحالف الرباعي "كواد" الرامي لإقامة توازن مع الصين، بحسب ما أوردت "فرانس 24" اليوم الاثنين.

وستكون هذه إحدى القمم الافتراضية الأولى لـ"بايدن"، الذي وعد بإحياء التحالفات الأمريكية بعد الفوضى التي تسببت بها إدارة دونالد ترامب.

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي للصحفيين أن اختيار الرئيس "بايدن" أن تكون قمة "كواد" إحدى أولى فعالياته متعددة الأطراف "يُظهر الأهمية التي نوليها للتعاون الوثيق مع حلفائنا وشركائنا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".

ومن ناحيتها، عبّرت الصين عن موقف حذر إزاء التحالف الناشئ الذي يتشكل في جوارها. واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية تجاو ليجيان للصحفيين في بكين أن "كواد" يجب أن تلتزم بالنهج السائد حول التطوير السلمي، والتعاون المربح للجهتين.

وتأتي قمة "كواد" وسط تصاعد التوتر مع الصين، التي يتزايد نفوذها في مجالَي التجارة والأمن، على ما ترى هذه الدول.

10 مارس 2021 - 26 رجب 1442
09:19 PM

أمريكا تشكِّل تحالفًا رباعيًّا لتطويق الصين.. وأول قممه الجمعة

"بايدن" يتحدث مع رؤساء وزراء أستراليا والهند واليابان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سيعقد الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة المقبلة مؤتمرًا عبر الفيديو مع رؤساء وزراء كل من: (أستراليا، الهند واليابان)، في أول قمة على الإطلاق يشارك فيها الرئيس الديمقراطي في إطار هذا التحالف الرباعي "كواد" الرامي لإقامة توازن مع الصين، بحسب ما أوردت "فرانس 24" اليوم الاثنين.

وستكون هذه إحدى القمم الافتراضية الأولى لـ"بايدن"، الذي وعد بإحياء التحالفات الأمريكية بعد الفوضى التي تسببت بها إدارة دونالد ترامب.

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي للصحفيين أن اختيار الرئيس "بايدن" أن تكون قمة "كواد" إحدى أولى فعالياته متعددة الأطراف "يُظهر الأهمية التي نوليها للتعاون الوثيق مع حلفائنا وشركائنا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".

ومن ناحيتها، عبّرت الصين عن موقف حذر إزاء التحالف الناشئ الذي يتشكل في جوارها. واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية تجاو ليجيان للصحفيين في بكين أن "كواد" يجب أن تلتزم بالنهج السائد حول التطوير السلمي، والتعاون المربح للجهتين.

وتأتي قمة "كواد" وسط تصاعد التوتر مع الصين، التي يتزايد نفوذها في مجالَي التجارة والأمن، على ما ترى هذه الدول.

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