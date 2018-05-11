النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" : تسجيل 1966 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 41014

العفو عن 18 حدثاً في دار الملاحظة الاجتماعية بالرياض

ممن تنطبق عليهم الشروط والضوابط والقواعد

أطلقت دار الملاحظة الاجتماعية التابعة لفرع وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض سراح 18 حدثاً من نزلائها ممن تنطبق عليهم شروط وضوابط وقواعد العفو؛ إنفاذاً للأمر السامي الكريم بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وجاء تنفيذ إجراءات إطلاق سراح الأحداث بمتابعة من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، ومدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض الدكتور يوسف السيالي، الذي رفع شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على هذا العفو.

وقال: الأحداث نزلاء الدار ينتظرون مثل هذه الفرصة بفارغ الصبر بعد أن استفادوا من محكومياتهم، وظهرت عليهم علامات سلوك طريق الصواب، حيث تلقوا خلال فترة مكوثهم في الدار كل أنواع الرعاية والتعليم والتدريب من قبل اختصاصيين مؤهلين في هذا المجال وخضع جميعهم لبرامج مكثفة وموجهة لإصلاح أخطائهم وتقويم توجهاتهم.

من جهة أخرى، أعلنت الدار تدشين الاتصال المرئي الذي يربط جميع النزلاء بذويهم من خلال برامج التواصل الاجتماعي؛ لإبقاء التواصل بينهم بعد إيقاف الزيارات، ضمن الإجراءات الاحترازية الأخيرة التي تم تطبيقها للوقاية من انتشار فيروس كورونا الجديد.

يُذكر أن دار الملاحظة الاجتماعية تُعد ملاذاً آمناً لاحتضان العديد من الأحداث دون سن 18 عاماً ممن صدر منهم جنوح يعاقب عليه القانون، حيث يتم إيواؤهم في الدار إلى حين صدور أحكام شرعية بحقهم أو العفو عنهم.

دار الملاحظة الاجتماعية بالرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
العفو عن 18 حدثاً في دار الملاحظة الاجتماعية بالرياض
سبق

أطلقت دار الملاحظة الاجتماعية التابعة لفرع وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض سراح 18 حدثاً من نزلائها ممن تنطبق عليهم شروط وضوابط وقواعد العفو؛ إنفاذاً للأمر السامي الكريم بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وجاء تنفيذ إجراءات إطلاق سراح الأحداث بمتابعة من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، ومدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض الدكتور يوسف السيالي، الذي رفع شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على هذا العفو.

وقال: الأحداث نزلاء الدار ينتظرون مثل هذه الفرصة بفارغ الصبر بعد أن استفادوا من محكومياتهم، وظهرت عليهم علامات سلوك طريق الصواب، حيث تلقوا خلال فترة مكوثهم في الدار كل أنواع الرعاية والتعليم والتدريب من قبل اختصاصيين مؤهلين في هذا المجال وخضع جميعهم لبرامج مكثفة وموجهة لإصلاح أخطائهم وتقويم توجهاتهم.

من جهة أخرى، أعلنت الدار تدشين الاتصال المرئي الذي يربط جميع النزلاء بذويهم من خلال برامج التواصل الاجتماعي؛ لإبقاء التواصل بينهم بعد إيقاف الزيارات، ضمن الإجراءات الاحترازية الأخيرة التي تم تطبيقها للوقاية من انتشار فيروس كورونا الجديد.

يُذكر أن دار الملاحظة الاجتماعية تُعد ملاذاً آمناً لاحتضان العديد من الأحداث دون سن 18 عاماً ممن صدر منهم جنوح يعاقب عليه القانون، حيث يتم إيواؤهم في الدار إلى حين صدور أحكام شرعية بحقهم أو العفو عنهم.

11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441
04:46 PM

العفو عن 18 حدثاً في دار الملاحظة الاجتماعية بالرياض

ممن تنطبق عليهم الشروط والضوابط والقواعد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
852

أطلقت دار الملاحظة الاجتماعية التابعة لفرع وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض سراح 18 حدثاً من نزلائها ممن تنطبق عليهم شروط وضوابط وقواعد العفو؛ إنفاذاً للأمر السامي الكريم بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وجاء تنفيذ إجراءات إطلاق سراح الأحداث بمتابعة من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، ومدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض الدكتور يوسف السيالي، الذي رفع شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على هذا العفو.

وقال: الأحداث نزلاء الدار ينتظرون مثل هذه الفرصة بفارغ الصبر بعد أن استفادوا من محكومياتهم، وظهرت عليهم علامات سلوك طريق الصواب، حيث تلقوا خلال فترة مكوثهم في الدار كل أنواع الرعاية والتعليم والتدريب من قبل اختصاصيين مؤهلين في هذا المجال وخضع جميعهم لبرامج مكثفة وموجهة لإصلاح أخطائهم وتقويم توجهاتهم.

من جهة أخرى، أعلنت الدار تدشين الاتصال المرئي الذي يربط جميع النزلاء بذويهم من خلال برامج التواصل الاجتماعي؛ لإبقاء التواصل بينهم بعد إيقاف الزيارات، ضمن الإجراءات الاحترازية الأخيرة التي تم تطبيقها للوقاية من انتشار فيروس كورونا الجديد.

يُذكر أن دار الملاحظة الاجتماعية تُعد ملاذاً آمناً لاحتضان العديد من الأحداث دون سن 18 عاماً ممن صدر منهم جنوح يعاقب عليه القانون، حيث يتم إيواؤهم في الدار إلى حين صدور أحكام شرعية بحقهم أو العفو عنهم.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,118
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,056
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,319
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,221

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات

نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات

فهد بن ردّه الحمداني
التحول الرقمي في أزمة كورونا

التحول الرقمي في أزمة كورونا

بدر العمري
الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

عبدالغني الشيخ
للخلف انطلق

للخلف انطلق

بدر الغامدي
ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

صالح مطر الغامدي
الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

ماجد الحربي
بائعو الطرقات وكورونا

بائعو الطرقات وكورونا

عبدالرحمن المرشد
البرجر المشاكس

البرجر المشاكس

علاء الدين براده
كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

عبدالسلام المشيطي
"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

محمد الفرج

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة