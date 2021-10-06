الآيزو تعتمد نظام إدارة أزمات الاتصالات في stc لاستمرارية ومرونة الأعمال

بعد اجتياز معايير شهادة الآيزو الصادرة من المعهد البريطاني.. إنجاز جديد

حصلت شركة stc على شهادة الآيزو (ISO 22301:2019) لاعتماد نظام إدارة أزمات الاتصالات لاستمرارية ومرونة الأعمال.

ويأتي هذا الإنجاز شاهداً على التزام الشركة بالاستثمار لخدمة عملائها، حيث استوفت الشركة المعايير اللازمة للحصول على الشهادة، ومنها: تحديد المخاطر لضمان استمرارية الأعمال ووضع الضوابط المناسبة لإدارتها، وتبني منهج وقائي لخفض تأثير الحوادث لأدنى مستوى، وضمان استمرارية الأعمال الأساسية خلال أوقات الأزمات، وتخفيض فترات التوقف عن العمل لأدنى مستوى عند التعرض لأي حادث، إضافة إلى حماية الأفراد وإدارة السمعة، حيث تعد stc تطوير نظام إدارة استمرارية الأعمال من أهم أولوياتها وذلك لتتغلب بسرعة على أي طارئ قد يحدث، ويوضح هذا النظام الدولي مدى أهمية التزام المرونة عند حدوث أيّ أمر غير متوقع.

ويُعد معيار (ISO 22301) الصادر عن المنظمة الدولية للمعايير (ISO) الإطار الرئيس لتفعيل المرونة التنظيمية بما يساعد على تحديد التهديدات المحتملة للمؤسسة، وتأثير هذه التهديدات على العمليات والخدمات حال حدوثها.

كما يُمكّن المنظمات من تحديد الطرق اللازمة لضمان استمرارية العمل، بما في ذلك وضع الخطط وتحديد طريقة التنفيذ والتشغيل لتخفيف المخاطر، وتحديد الإستراتيجية المناسبة لتجنب الأحداث التي تُسبب توقف الأعمال وانقطاع الخدمات.

وقامت شركة stc أخيراً بتطبيق عديد من التدابير الوقائية والخطط الإستراتيجية المختلفة بهدف حماية الموظفين والعملاء وتقليل الآثار المترتبة عن أي حدث طارئ.

ويعد حصول stc على شهادة (ISO 22301:2019) تأكيداً على فعالية أنظمتها وكفاءة موظفيها لضمان استمرارية الأعمال، كما يعكس التزامها بتبني ممارسات استدامة أعمالها واستيفاء معايير الحوكمة العالمية، إذ يخضع البرنامج المعتمد لاستمرارية الأعمال في stc للمراجعة والتطوير والمواءمة مع الأنظمة الإدارية الأخرى لتوحيد أهداف المرونة.

وتمّ تطوير نهج إدارة المخاطر في stc الذي يحدّد ويعالج المخاطر المحتملة في قطاع الاتصالات، سواءً الإستراتيجية أو التنظيمية أو المالية أو المتعلقة بالأعمال التجارية والعمليات، أو بسلسلة التوريد والأمن السيبراني واستمرارية الأعمال.

ومن الضروري توافر الاستعداد والاستجابة المتمكنة عند الضرورة لإدارة هذه التحديات وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

وتسترشد إجراءات إدارة المخاطر في stc بمبادئ معايير المنظمة الدولية لإدارة المخاطر: (ISO 31000:2018)، لا سيما لفهم المخاطر الوارد حدوثها في البيئات الصعبة سريعة التغير.