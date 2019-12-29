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"الماضي": خلوّ الفرديات من العبث دليل وعي الجميع.. ومسابقة "القعود" مستمرة‎

قال إن مَن تأهّل للتحكيم بفئة "كأس النادي" لا يحقُّ له المشاركة بالفئات الأخرى

أكّد المتحدث الرسمي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، فوزان الماضي، أنَّه لا يحقُّ لمن تأهَّل للتحكيم النهائي في فئة "كأس النادي"، المشاركة بها في أيِّ فئة جمل أخرى، إلَّا إذا تمَّ بيعها بيعًا صريحًا، بإشراف المهرجان.

وفي التفاصيل: قال "الماضي" خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الليلة، بمناسبة ختام مسابقات الفردي "دق، جل": "تردنا الكثير من الاستفسارات حول: هل يحقُّ لمَن شارك في فئة كأس النادي المشاركة في فئة 30 و50؟ والإجابة هي: لا يحقُّ له المشاركة بالفئة التي دخلت التحكيم؛ فمثلًا دخل أحدهم كأس النادي بـ20 منقية، تأهل منها 12، لا يحقُّ لها المشاركة بها في فئات الجمل الأخرى، إلَّا في حالة تمَّ بيعها لمالك آخر، وأنْ يكون البيعُ صريحًا عن طريق النادي، ومَن يُرد أنْ يبيعها لأخيه أو ابنه أو ابن عمِّه - كنوع من التحايل على الأنظمة - فهذا لن يمرَّ على النادي، ويجب أنْ يكون البيعُ صريحًا وموثَّقًا؛ حتى يتسنَّى للمالك الجديد المشاركة بها".

وأبدى "الماضي" سعادته الغامرة بخلوّ فئات الفردي "دق، جل" من حالات العبث، مؤكدًا أنَّ هذا دليل على وعي الجميع، ومعرفتهم بصرامة نادي الإبل في التعامل مع حالات العبث، وأنَّ لجانه الطبية مستعدّة للكشف عن أيِّ تلاعب.

وأوضح أنَّ خلوّ الفرديات من العبث شيء مبشّر بالخير، وأثلج صدور القائمين على النادي، مشيرًا إلى أنَّ هناك تناقصًا كبيرًا في مخالفات (الشقح 30 و50)، كما تناقصت المخالفات الصحية؛ مثل الجرب وغيره، ولم تسجَّل أي حالات من هذا النوع.

واستعرض الماضي إحصائيات منافسات الفردي بشكل عام، قائلًا: "شهد المهرجان مشاركة أكبر عدد من فئة الـ(دق) في تاريخه، بمجموع 177 (دق)، و102 (جل)، أي أنَّ ما تمَّ استقباله بلغ 279 مشاركًا في فئتَيْ "دق، جل"، فيما كان إجمالي المتأهلين 48 متأهلًا في كل فئة".

وكشف الماضي أنَّ إعلان النتائج لن يكون على الهواء مباشرة، ابتداءً من الغد؛ وذلك لأنَّ أعدادها كبيرة وتحتاج وقتًا أكبر للتحكيم، فيما البث المباشر وقته محدود. وستتواصل آلية التحكيم في سرعة نشر النتائج عبر حساب المهرجان الرسمي على تويتر، مشيرًا إلى أنَّ مسابقة "القعود قعودك لاطرحته" ستتواصل خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته أمس.

مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل المتحدث الرسمي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل فوزان الماضي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الماضي": خلوّ الفرديات من العبث دليل وعي الجميع.. ومسابقة "القعود" مستمرة‎
سبق

أكّد المتحدث الرسمي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، فوزان الماضي، أنَّه لا يحقُّ لمن تأهَّل للتحكيم النهائي في فئة "كأس النادي"، المشاركة بها في أيِّ فئة جمل أخرى، إلَّا إذا تمَّ بيعها بيعًا صريحًا، بإشراف المهرجان.

وفي التفاصيل: قال "الماضي" خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الليلة، بمناسبة ختام مسابقات الفردي "دق، جل": "تردنا الكثير من الاستفسارات حول: هل يحقُّ لمَن شارك في فئة كأس النادي المشاركة في فئة 30 و50؟ والإجابة هي: لا يحقُّ له المشاركة بالفئة التي دخلت التحكيم؛ فمثلًا دخل أحدهم كأس النادي بـ20 منقية، تأهل منها 12، لا يحقُّ لها المشاركة بها في فئات الجمل الأخرى، إلَّا في حالة تمَّ بيعها لمالك آخر، وأنْ يكون البيعُ صريحًا عن طريق النادي، ومَن يُرد أنْ يبيعها لأخيه أو ابنه أو ابن عمِّه - كنوع من التحايل على الأنظمة - فهذا لن يمرَّ على النادي، ويجب أنْ يكون البيعُ صريحًا وموثَّقًا؛ حتى يتسنَّى للمالك الجديد المشاركة بها".

وأبدى "الماضي" سعادته الغامرة بخلوّ فئات الفردي "دق، جل" من حالات العبث، مؤكدًا أنَّ هذا دليل على وعي الجميع، ومعرفتهم بصرامة نادي الإبل في التعامل مع حالات العبث، وأنَّ لجانه الطبية مستعدّة للكشف عن أيِّ تلاعب.

وأوضح أنَّ خلوّ الفرديات من العبث شيء مبشّر بالخير، وأثلج صدور القائمين على النادي، مشيرًا إلى أنَّ هناك تناقصًا كبيرًا في مخالفات (الشقح 30 و50)، كما تناقصت المخالفات الصحية؛ مثل الجرب وغيره، ولم تسجَّل أي حالات من هذا النوع.

واستعرض الماضي إحصائيات منافسات الفردي بشكل عام، قائلًا: "شهد المهرجان مشاركة أكبر عدد من فئة الـ(دق) في تاريخه، بمجموع 177 (دق)، و102 (جل)، أي أنَّ ما تمَّ استقباله بلغ 279 مشاركًا في فئتَيْ "دق، جل"، فيما كان إجمالي المتأهلين 48 متأهلًا في كل فئة".

وكشف الماضي أنَّ إعلان النتائج لن يكون على الهواء مباشرة، ابتداءً من الغد؛ وذلك لأنَّ أعدادها كبيرة وتحتاج وقتًا أكبر للتحكيم، فيما البث المباشر وقته محدود. وستتواصل آلية التحكيم في سرعة نشر النتائج عبر حساب المهرجان الرسمي على تويتر، مشيرًا إلى أنَّ مسابقة "القعود قعودك لاطرحته" ستتواصل خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته أمس.

29 ديسمبر 2019 - 3 جمادى الأول 1441
09:41 PM

"الماضي": خلوّ الفرديات من العبث دليل وعي الجميع.. ومسابقة "القعود" مستمرة‎

قال إن مَن تأهّل للتحكيم بفئة "كأس النادي" لا يحقُّ له المشاركة بالفئات الأخرى

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نافل السبيعي - رماح
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أكّد المتحدث الرسمي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، فوزان الماضي، أنَّه لا يحقُّ لمن تأهَّل للتحكيم النهائي في فئة "كأس النادي"، المشاركة بها في أيِّ فئة جمل أخرى، إلَّا إذا تمَّ بيعها بيعًا صريحًا، بإشراف المهرجان.

وفي التفاصيل: قال "الماضي" خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الليلة، بمناسبة ختام مسابقات الفردي "دق، جل": "تردنا الكثير من الاستفسارات حول: هل يحقُّ لمَن شارك في فئة كأس النادي المشاركة في فئة 30 و50؟ والإجابة هي: لا يحقُّ له المشاركة بالفئة التي دخلت التحكيم؛ فمثلًا دخل أحدهم كأس النادي بـ20 منقية، تأهل منها 12، لا يحقُّ لها المشاركة بها في فئات الجمل الأخرى، إلَّا في حالة تمَّ بيعها لمالك آخر، وأنْ يكون البيعُ صريحًا عن طريق النادي، ومَن يُرد أنْ يبيعها لأخيه أو ابنه أو ابن عمِّه - كنوع من التحايل على الأنظمة - فهذا لن يمرَّ على النادي، ويجب أنْ يكون البيعُ صريحًا وموثَّقًا؛ حتى يتسنَّى للمالك الجديد المشاركة بها".

وأبدى "الماضي" سعادته الغامرة بخلوّ فئات الفردي "دق، جل" من حالات العبث، مؤكدًا أنَّ هذا دليل على وعي الجميع، ومعرفتهم بصرامة نادي الإبل في التعامل مع حالات العبث، وأنَّ لجانه الطبية مستعدّة للكشف عن أيِّ تلاعب.

وأوضح أنَّ خلوّ الفرديات من العبث شيء مبشّر بالخير، وأثلج صدور القائمين على النادي، مشيرًا إلى أنَّ هناك تناقصًا كبيرًا في مخالفات (الشقح 30 و50)، كما تناقصت المخالفات الصحية؛ مثل الجرب وغيره، ولم تسجَّل أي حالات من هذا النوع.

واستعرض الماضي إحصائيات منافسات الفردي بشكل عام، قائلًا: "شهد المهرجان مشاركة أكبر عدد من فئة الـ(دق) في تاريخه، بمجموع 177 (دق)، و102 (جل)، أي أنَّ ما تمَّ استقباله بلغ 279 مشاركًا في فئتَيْ "دق، جل"، فيما كان إجمالي المتأهلين 48 متأهلًا في كل فئة".

وكشف الماضي أنَّ إعلان النتائج لن يكون على الهواء مباشرة، ابتداءً من الغد؛ وذلك لأنَّ أعدادها كبيرة وتحتاج وقتًا أكبر للتحكيم، فيما البث المباشر وقته محدود. وستتواصل آلية التحكيم في سرعة نشر النتائج عبر حساب المهرجان الرسمي على تويتر، مشيرًا إلى أنَّ مسابقة "القعود قعودك لاطرحته" ستتواصل خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته أمس.

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