استحداث إدارة لمكافحة الأوبئة لسلامة قاصدي المسجد الحرام

القرار تضمن ارتباطها إدارياً بالإدارة العامة للشؤون الخدمية

أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس قرارًا بإنشاء إدارة بمسمى "إدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة"، وترتبط إدارياً بالإدارة العامة للشؤون الخدمية .

ويأتي القرار حرصاً من الرئاسة لتوفير بيئة مناسبة، ومناخ تعبدي آمن ومناسب، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتوعوية، وذلك لضمان راحة وسلامة مرتادي الحرمين الشريفين من الحجاج والعمار والزوار.

يذكر أن الرئاسة عملت خلال فترة تفشي الجائحة على توفير جميع التدابير الوقائية والعمل على تطبيق الإجراءات الاحترازية بالحرمين الشريفين بالمشاركة مع عدة جهات للحفاظ على سلامة العاملين.

