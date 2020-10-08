اتفق وزراء السياحة بدول مجموعة العشرين على تكثيف جهودهم لوضع الاستدامة والتنمية لإنعاش السياحة والنمو في المستقبل. وفي هذا الإطار تكشف "سبق" عن ترحيب الوزراء بتنفيذ إطار "العلا" لتنمية المجتمعات بشكل كامل الذي قدمته منظمة السياحة العالمية كأداة لتحقيق أهداف قطاع السياحة العالمي وبشكل عادل وأكثر شمولية بقيادة الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين 2020 وكانت منظمة السياحة العالمية ومجموعة عمل السياحة لمجموعة العشرين قد طورت إطار عمل تحت اسم "العلا" لتعزيز مساهمة القطاع كوسيلة فعالة نحو تحقيق نمو أكثر عد ًلا ودفع أهداف التنمية المستدامة. ويوفر الإطار توصيات وأدوات محددة لدعم كل من الحكومات وكذلك جميع المرتبطين بقطاع السياحة من الحكومات الإقليمية والمحلية والقطاع الخاص والجمعيات الصناعية والمجتمع المدني والمجتمعات والسائحين لتعزيز نهج شامل ومتكامل لتنمية شاملة. من جهته أوضح وزير السياحة السعودي ورئيس اجتماع وزراء السياحة لمجموعة العشرين أحمد الخطيب أن مسمى إطار (العلا) اشتق من اسم أول موقع تراث عالمي لليونسكو في المملكة العربية السعودية. وشرح الخطيب كيف يمكن لقطاع السياحة أن يعزز التنمية المجتمعية الشاملة من خلال تسليط الضوء على الأمثلة العملية ودراسات الحالة التي يمكن للحكومات أن تحاكيها لحماية الثقافة المحلية والبيئة مع تمكن عناصر المجتمعات المحلية وخاصة النساء والشباب، وأن الإطار ُيعد أداة حيوية لاستخدامها بينما نعمل معًا لإعادة بناء قطاع السياحة ليتصف بالاستدامة والمرونة والشمولية . ويدعو إطار العلا إلى وضع نموذج لتطوير السياحة يقوم على مشاركة المجتمع ويتضمن مجموعة من البرامج والمبادرات الملموسة القائمة على أربعة أعمدة للعمل والحماية والازدهار والتعاون، كما تحدد المجالات الرئيسية لقياس تأثر السياحة في المجتمعات والمشاركة في مبادرة قياس السياحة المستدامة التي تقودها منظمة السياحة العالمية.

لأول مرة.. "سبق" تكشف إطار "العلا" الذي تحدث عنه وزراء سياحة العشرين خالد خليل سبق 2020-10-08 اتفق وزراء السياحة بدول مجموعة العشرين على تكثيف جهودهم لوضع الاستدامة والتنمية لإنعاش السياحة والنمو في المستقبل.



وفي هذا الإطار تكشف "سبق" عن ترحيب الوزراء بتنفيذ إطار "العلا" لتنمية المجتمعات بشكل كامل الذي قدمته منظمة السياحة العالمية كأداة لتحقيق أهداف قطاع السياحة العالمي وبشكل عادل وأكثر شمولية بقيادة الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين 2020



وكانت منظمة السياحة العالمية ومجموعة عمل السياحة لمجموعة العشرين قد طورت إطار عمل تحت اسم "العلا" لتعزيز مساهمة القطاع كوسيلة فعالة نحو تحقيق نمو أكثر عد ًلا ودفع أهداف التنمية المستدامة.



ويوفر الإطار توصيات وأدوات محددة لدعم كل من الحكومات وكذلك جميع المرتبطين بقطاع السياحة من الحكومات الإقليمية والمحلية والقطاع الخاص والجمعيات الصناعية والمجتمع المدني والمجتمعات والسائحين لتعزيز نهج شامل ومتكامل لتنمية شاملة.



من جهته أوضح وزير السياحة السعودي ورئيس اجتماع وزراء السياحة لمجموعة العشرين أحمد الخطيب أن مسمى إطار (العلا) اشتق من اسم أول موقع تراث عالمي لليونسكو في المملكة العربية السعودية.



وشرح الخطيب كيف يمكن لقطاع السياحة أن يعزز التنمية المجتمعية الشاملة من خلال تسليط الضوء على الأمثلة العملية ودراسات الحالة التي يمكن للحكومات أن تحاكيها لحماية الثقافة المحلية والبيئة مع تمكن عناصر المجتمعات المحلية وخاصة النساء والشباب، وأن الإطار ُيعد أداة حيوية لاستخدامها بينما نعمل معًا لإعادة بناء قطاع السياحة ليتصف بالاستدامة والمرونة والشمولية .



ويدعو إطار العلا إلى وضع نموذج لتطوير السياحة يقوم على مشاركة المجتمع ويتضمن مجموعة من البرامج والمبادرات الملموسة القائمة على أربعة أعمدة للعمل والحماية والازدهار والتعاون، كما تحدد المجالات الرئيسية لقياس تأثر السياحة في المجتمعات والمشاركة في مبادرة قياس السياحة المستدامة التي تقودها منظمة السياحة العالمية.

08 أكتوبر 2020 - 21 صفر 1442 04:45 PM

لأول مرة.. "سبق" تكشف إطار "العلا" الذي تحدث عنه وزراء سياحة العشرين وضعه 5 هيئات عالمية لإنعاش السياحة والنمو في المستقبل





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اتفق وزراء السياحة بدول مجموعة العشرين على تكثيف جهودهم لوضع الاستدامة والتنمية لإنعاش السياحة والنمو في المستقبل.



وفي هذا الإطار تكشف "سبق" عن ترحيب الوزراء بتنفيذ إطار "العلا" لتنمية المجتمعات بشكل كامل الذي قدمته منظمة السياحة العالمية كأداة لتحقيق أهداف قطاع السياحة العالمي وبشكل عادل وأكثر شمولية بقيادة الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين 2020



وكانت منظمة السياحة العالمية ومجموعة عمل السياحة لمجموعة العشرين قد طورت إطار عمل تحت اسم "العلا" لتعزيز مساهمة القطاع كوسيلة فعالة نحو تحقيق نمو أكثر عد ًلا ودفع أهداف التنمية المستدامة.



ويوفر الإطار توصيات وأدوات محددة لدعم كل من الحكومات وكذلك جميع المرتبطين بقطاع السياحة من الحكومات الإقليمية والمحلية والقطاع الخاص والجمعيات الصناعية والمجتمع المدني والمجتمعات والسائحين لتعزيز نهج شامل ومتكامل لتنمية شاملة.



من جهته أوضح وزير السياحة السعودي ورئيس اجتماع وزراء السياحة لمجموعة العشرين أحمد الخطيب أن مسمى إطار (العلا) اشتق من اسم أول موقع تراث عالمي لليونسكو في المملكة العربية السعودية.



وشرح الخطيب كيف يمكن لقطاع السياحة أن يعزز التنمية المجتمعية الشاملة من خلال تسليط الضوء على الأمثلة العملية ودراسات الحالة التي يمكن للحكومات أن تحاكيها لحماية الثقافة المحلية والبيئة مع تمكن عناصر المجتمعات المحلية وخاصة النساء والشباب، وأن الإطار ُيعد أداة حيوية لاستخدامها بينما نعمل معًا لإعادة بناء قطاع السياحة ليتصف بالاستدامة والمرونة والشمولية .



ويدعو إطار العلا إلى وضع نموذج لتطوير السياحة يقوم على مشاركة المجتمع ويتضمن مجموعة من البرامج والمبادرات الملموسة القائمة على أربعة أعمدة للعمل والحماية والازدهار والتعاون، كما تحدد المجالات الرئيسية لقياس تأثر السياحة في المجتمعات والمشاركة في مبادرة قياس السياحة المستدامة التي تقودها منظمة السياحة العالمية.