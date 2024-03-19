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أمطار وحرارة تهوي.. طقس الـ36 ساعة كما يتوقعه "الحصيني": رياح مغبرة!

قال: حبات برَد على أجزاء من الشرقية والباحة وعسير وجازان وأقصى الشمالية

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة خلال الـ36 ساعة القادمة على عدة مناطق في المملكة، مع انخفاض لدرجات الحرارة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "انخفاض الحرارة على الشمالية، ومتوقع أن تُوَالِيَ الحرارة انخفاضها التدريجي على الغربية والوسطى والشرقية، ثم ارتفاع طفيف، ثم يُتوقع انخفاض ملموس إن شاء الله".

وأضاف: "من ليلة الخميس إلى الخميس أمطار متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة، وحبات برَد على أجزاء من: (الشرقية، والباحة، وعسير، وجازان، ونجران، والأفلاج، ووادي الدواسر، وأقصى الحدود الشمالية)".

وتابع: "متوقع انخفاض في الحرارة يتراوح بين 4 و6 درجات مئوية مع رياح مغبرة".

الباحث في الطقس عبدالعزيز الحصيني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمطار وحرارة تهوي.. طقس الـ36 ساعة كما يتوقعه "الحصيني": رياح مغبرة!
سبق

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة خلال الـ36 ساعة القادمة على عدة مناطق في المملكة، مع انخفاض لدرجات الحرارة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "انخفاض الحرارة على الشمالية، ومتوقع أن تُوَالِيَ الحرارة انخفاضها التدريجي على الغربية والوسطى والشرقية، ثم ارتفاع طفيف، ثم يُتوقع انخفاض ملموس إن شاء الله".

وأضاف: "من ليلة الخميس إلى الخميس أمطار متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة، وحبات برَد على أجزاء من: (الشرقية، والباحة، وعسير، وجازان، ونجران، والأفلاج، ووادي الدواسر، وأقصى الحدود الشمالية)".

وتابع: "متوقع انخفاض في الحرارة يتراوح بين 4 و6 درجات مئوية مع رياح مغبرة".

19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
09:24 AM

أمطار وحرارة تهوي.. طقس الـ36 ساعة كما يتوقعه "الحصيني": رياح مغبرة!

قال: حبات برَد على أجزاء من الشرقية والباحة وعسير وجازان وأقصى الشمالية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة خلال الـ36 ساعة القادمة على عدة مناطق في المملكة، مع انخفاض لدرجات الحرارة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "انخفاض الحرارة على الشمالية، ومتوقع أن تُوَالِيَ الحرارة انخفاضها التدريجي على الغربية والوسطى والشرقية، ثم ارتفاع طفيف، ثم يُتوقع انخفاض ملموس إن شاء الله".

وأضاف: "من ليلة الخميس إلى الخميس أمطار متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة، وحبات برَد على أجزاء من: (الشرقية، والباحة، وعسير، وجازان، ونجران، والأفلاج، ووادي الدواسر، وأقصى الحدود الشمالية)".

وتابع: "متوقع انخفاض في الحرارة يتراوح بين 4 و6 درجات مئوية مع رياح مغبرة".

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