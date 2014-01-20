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شاهد.. إزالة 102 عقار في حي النكاسة العشوائي بمكة

المشروع يهدف لإنشاء العديد من الاستعمالات الترفيهية والتجارية والسكنية

نشر حساب إمارة منطقة مكة المكرمة الرسمي على "تويتر" مقطع فيديو، نقلاً عن هيئة تطوير منطقة مكة، يُظهر أعمال إزالة عقارات حي النكاسة العشوائي بمكة المكرمة، ضمن المرحلة الأولى من بين 12 مرحلة سيتم تنفيذها وفق الخطط المعدة.

وكانت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة وأمانة العاصمة المقدسة، قد بدأتا قبل عدة أيام، بشكل فعلي في إزالة 102 عقار ضمن المرحلة الأولى لتطوير منطقة النكاسة بمكة المكرمة، وبمشاركة الجهات ذات العلاقة.

وأوضحت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، أن عدد العقارات المستهدف إزالتها في المرحلة الأولى، 102 عقار ضمن 12 مرحلة، ويهدف المشروع إلى إنشاء العديد من الاستعمالات الترفيهية والتجارية والسكنية.


ويأتي ذلك إنفاذاً لتوجيهات أمير منطقة مكة المكرمة ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل، ومتابعة نائبه بدر بن سلطان، وبمشاركة الجهات ذات العلاقة.

إنفاذًا لتوجيهات أمير مكة ونائبه.. فصل الخدمات عن حي النكاسة العشوائي ابتداء من غدٍ الجهات المعنية تستعد لإخلاء وإزالة "قوز النكاسة" و"الكدوة" بمكة هيئة تطوير مكة: نستهدف إزالة 120 عقارًا بحي النكاسة عبر 12 مرحلة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. إزالة 102 عقار في حي النكاسة العشوائي بمكة
سبق

نشر حساب إمارة منطقة مكة المكرمة الرسمي على "تويتر" مقطع فيديو، نقلاً عن هيئة تطوير منطقة مكة، يُظهر أعمال إزالة عقارات حي النكاسة العشوائي بمكة المكرمة، ضمن المرحلة الأولى من بين 12 مرحلة سيتم تنفيذها وفق الخطط المعدة.

وكانت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة وأمانة العاصمة المقدسة، قد بدأتا قبل عدة أيام، بشكل فعلي في إزالة 102 عقار ضمن المرحلة الأولى لتطوير منطقة النكاسة بمكة المكرمة، وبمشاركة الجهات ذات العلاقة.

وأوضحت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، أن عدد العقارات المستهدف إزالتها في المرحلة الأولى، 102 عقار ضمن 12 مرحلة، ويهدف المشروع إلى إنشاء العديد من الاستعمالات الترفيهية والتجارية والسكنية.


ويأتي ذلك إنفاذاً لتوجيهات أمير منطقة مكة المكرمة ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل، ومتابعة نائبه بدر بن سلطان، وبمشاركة الجهات ذات العلاقة.

19 يناير 2019 - 13 جمادى الأول 1440
06:33 PM
اخر تعديل
20 يناير 2019 - 14 جمادى الأول 1440
12:05 AM

شاهد.. إزالة 102 عقار في حي النكاسة العشوائي بمكة

المشروع يهدف لإنشاء العديد من الاستعمالات الترفيهية والتجارية والسكنية

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
6
23,313

نشر حساب إمارة منطقة مكة المكرمة الرسمي على "تويتر" مقطع فيديو، نقلاً عن هيئة تطوير منطقة مكة، يُظهر أعمال إزالة عقارات حي النكاسة العشوائي بمكة المكرمة، ضمن المرحلة الأولى من بين 12 مرحلة سيتم تنفيذها وفق الخطط المعدة.

وكانت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة وأمانة العاصمة المقدسة، قد بدأتا قبل عدة أيام، بشكل فعلي في إزالة 102 عقار ضمن المرحلة الأولى لتطوير منطقة النكاسة بمكة المكرمة، وبمشاركة الجهات ذات العلاقة.

وأوضحت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، أن عدد العقارات المستهدف إزالتها في المرحلة الأولى، 102 عقار ضمن 12 مرحلة، ويهدف المشروع إلى إنشاء العديد من الاستعمالات الترفيهية والتجارية والسكنية.


ويأتي ذلك إنفاذاً لتوجيهات أمير منطقة مكة المكرمة ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل، ومتابعة نائبه بدر بن سلطان، وبمشاركة الجهات ذات العلاقة.

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