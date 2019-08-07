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عبدالله بن بندر يتفقد قوات "الحرس" المشاركة في الحج

شدد على ضرورة مضاعفة الجهود لخدمة ضيوف الرحمن

قام الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، وزير الحرس الوطني اليوم، بزيارة تفقدية لقوات ومقارّ وزارة الحرس الوطني المشاركة في مهمة خدمة ضيوف الرحمن لحج هذا العام 1440هـ.

واستعرض لدى وصوله معسكر قوات الحرس الوطني في الشرائع وحدات القوة وتجهيزاتها المتكاملة، وما تمتلكه من قدرات وتأهيل عالٍ، لأداء مهامهما بكل اقتدار، كما شاهد عرضاً لتفريق المتظاهرين ومكافحة الشغب، واستعرضاً للمهارات الفردية والجماعية، واستمع لشرح عن أبرز المعدات والآليات المتقدمة في تسهيل أداء مهامهم الموكلة لهم.

واستمع وزير الحرس إلى إيجاز عن المهام والواجبات التي تقوم بها وحدات الحرس الوطني لخدمة ضيوف الرحمن في الحرم المكي والمشاعر المقدسة.

بعد ذلك، تفقد مقارّ الحرس الوطني بالمشاعر المقدسة، واستمع إلى شرح عن آخر الاستعدادات والتجهيزات التي تقدمها المقدمة لحجاج بيت الله الحرام.

كما تفقّد الأمير عبدالله بن بندر، مستشفى منى الميداني التابع للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، واستمع لشرحٍ عن المهام والخدمات التي توفرها الشؤون الصحية بالحرس الوطني لخدمة ضيوف الرحمن وتقديم العناية الطبية اللازمة لهم.

وزار أقسام التنويم بالمستشفى، ثم تفقد أقسام العناية المركزة والعيادات الخارجية ووحدة العزل ووحدات الطب الوقائي ومكافحة العدوى.

وأكد وزير الحرس الوطني على ضرورة تقديم وتوفير كل الإمكانات والحرص على مضاعفة الجهود والارتقاء بالخدمات المقدَّمة لحجاج بيت الله الحرام لأداء فريضتهم بكل يسر وأمان، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وتماشياً مع الجهود التي تقوم بها قيادتنا الرشيدة في كل عام لخدمة الحجاج وتوفير السبل لراحتهم وتسهيل أداءهم لفريضة الحج.

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عبدالله بن بندر يتفقد قوات "الحرس" المشاركة في الحج
سبق

قام الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، وزير الحرس الوطني اليوم، بزيارة تفقدية لقوات ومقارّ وزارة الحرس الوطني المشاركة في مهمة خدمة ضيوف الرحمن لحج هذا العام 1440هـ.

واستعرض لدى وصوله معسكر قوات الحرس الوطني في الشرائع وحدات القوة وتجهيزاتها المتكاملة، وما تمتلكه من قدرات وتأهيل عالٍ، لأداء مهامهما بكل اقتدار، كما شاهد عرضاً لتفريق المتظاهرين ومكافحة الشغب، واستعرضاً للمهارات الفردية والجماعية، واستمع لشرح عن أبرز المعدات والآليات المتقدمة في تسهيل أداء مهامهم الموكلة لهم.

واستمع وزير الحرس إلى إيجاز عن المهام والواجبات التي تقوم بها وحدات الحرس الوطني لخدمة ضيوف الرحمن في الحرم المكي والمشاعر المقدسة.

بعد ذلك، تفقد مقارّ الحرس الوطني بالمشاعر المقدسة، واستمع إلى شرح عن آخر الاستعدادات والتجهيزات التي تقدمها المقدمة لحجاج بيت الله الحرام.

كما تفقّد الأمير عبدالله بن بندر، مستشفى منى الميداني التابع للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، واستمع لشرحٍ عن المهام والخدمات التي توفرها الشؤون الصحية بالحرس الوطني لخدمة ضيوف الرحمن وتقديم العناية الطبية اللازمة لهم.

وزار أقسام التنويم بالمستشفى، ثم تفقد أقسام العناية المركزة والعيادات الخارجية ووحدة العزل ووحدات الطب الوقائي ومكافحة العدوى.

وأكد وزير الحرس الوطني على ضرورة تقديم وتوفير كل الإمكانات والحرص على مضاعفة الجهود والارتقاء بالخدمات المقدَّمة لحجاج بيت الله الحرام لأداء فريضتهم بكل يسر وأمان، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وتماشياً مع الجهود التي تقوم بها قيادتنا الرشيدة في كل عام لخدمة الحجاج وتوفير السبل لراحتهم وتسهيل أداءهم لفريضة الحج.

07 أغسطس 2019 - 6 ذو الحجة 1440
04:01 PM

عبدالله بن بندر يتفقد قوات "الحرس" المشاركة في الحج

شدد على ضرورة مضاعفة الجهود لخدمة ضيوف الرحمن

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متعب البقمي - مكة المكرمة
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قام الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، وزير الحرس الوطني اليوم، بزيارة تفقدية لقوات ومقارّ وزارة الحرس الوطني المشاركة في مهمة خدمة ضيوف الرحمن لحج هذا العام 1440هـ.

واستعرض لدى وصوله معسكر قوات الحرس الوطني في الشرائع وحدات القوة وتجهيزاتها المتكاملة، وما تمتلكه من قدرات وتأهيل عالٍ، لأداء مهامهما بكل اقتدار، كما شاهد عرضاً لتفريق المتظاهرين ومكافحة الشغب، واستعرضاً للمهارات الفردية والجماعية، واستمع لشرح عن أبرز المعدات والآليات المتقدمة في تسهيل أداء مهامهم الموكلة لهم.

واستمع وزير الحرس إلى إيجاز عن المهام والواجبات التي تقوم بها وحدات الحرس الوطني لخدمة ضيوف الرحمن في الحرم المكي والمشاعر المقدسة.

بعد ذلك، تفقد مقارّ الحرس الوطني بالمشاعر المقدسة، واستمع إلى شرح عن آخر الاستعدادات والتجهيزات التي تقدمها المقدمة لحجاج بيت الله الحرام.

كما تفقّد الأمير عبدالله بن بندر، مستشفى منى الميداني التابع للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، واستمع لشرحٍ عن المهام والخدمات التي توفرها الشؤون الصحية بالحرس الوطني لخدمة ضيوف الرحمن وتقديم العناية الطبية اللازمة لهم.

وزار أقسام التنويم بالمستشفى، ثم تفقد أقسام العناية المركزة والعيادات الخارجية ووحدة العزل ووحدات الطب الوقائي ومكافحة العدوى.

وأكد وزير الحرس الوطني على ضرورة تقديم وتوفير كل الإمكانات والحرص على مضاعفة الجهود والارتقاء بالخدمات المقدَّمة لحجاج بيت الله الحرام لأداء فريضتهم بكل يسر وأمان، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وتماشياً مع الجهود التي تقوم بها قيادتنا الرشيدة في كل عام لخدمة الحجاج وتوفير السبل لراحتهم وتسهيل أداءهم لفريضة الحج.

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