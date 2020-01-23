"بيئة عسير" تقيم ورشة عمل حول تأهيل المدرجات الزراعية وخدمة أشجار الفاكهة

"الجذعان" أكد حرص الوزارة على دعم المزارعين بما يعود بالنفع على إنتاجهم

نظم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير بالتعاون من وحدة الماوين وجمعية الماوين التسويقية الزراعية ورشة عمل بعنوان "أهمية تأهيل المدرجات الزراعية وخدمة أشجار الفاكهة المتساقطة الأوراق" وذلك في وحدة الماوين.

وتفصيلاً، بدأت الورشة بكلمة لمدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس غانم الجذعان أوضح فيها أهمية إقامة مثل هذه الورش، مبيناً للمزارعين أهداف برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة وما سيحققه هذا البرنامج الذي يعتبر أكبر برنامج للتنمية الريفية على مستوى العالم سواءً في حجم تمويله أو تعدد فروعه أو النطاق الجغرافي أو الفترة الزمنية التي سينفّذ فيها البرنامج.

وأشار "الجذعان" إلى مبادرات وزارة البيئة والمياه والزراعة لتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ ومنها مبادرة تأهيل المدرجات الزراعية والتي تهدف إلى رفع كفاءة استخدام المياه في الأغراض الزراعية، والاعتماد على مصادر متجددة تسهم في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية وزيادة إنتاجية المحاصيل الإستراتيجية وتحسين دخل المزارعين.

وأكد الجذعان في كلمته أن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة عسير يحرص على إقامة مثل هذه الورش وذلك لتقديم كافة الدعم للمزارعين وتثقيفهم وإرشادهم بما يعود بالنفع على مزارعهم وإنتاجها, مضيفاً أن الفرع ماض في إقامة العديد من الورش المختلفة في الفترة القادمة.

وألقى مدير إدارة الزراعة المهندس علي سلطان كلمة أوضح فيها أهمية تأهيل المدرجات مستعرضاً العديد من المبادرات التي تمت والنتائج الرائعة التي تحققت.

بعد ذلك ألقى الخبير الزراعي الدولي الدكتور منير الرمحي محاضرة تثقيفية عن كيفية خدمة الأشجار متساقطة الأوراق والتي شملت طرق التسميد والتقليم والري.

واختتمت المحاضرات بمحاضرة ألقاها المهندس حسين مشيخي من فرع الوزارة في منطقة جازان عن أهم الآفات الحشرية والأمراض التي تصيب الأشجار المتساقطة الأوراق وطرق الوقاية ومكافحتها.

ثم انتقل الحضور إلى إحدى المزارع القريبة حيث قدم الدكتور الرمحي درساً عملياً للمزارعين عن كيفية التقليم السليم والطرق الصحيحة للتعامل مع الأشجار في طرق الري والتسميد وتصفيف التربة.

وفي ختام ورشة العمل، كرم المشاركين حيث قدم الجذعان شهادة شكر للمحاضرين وللخبراء الذين تواجدوا في الورشة.

من جهة ثانية قام الجذعان بزيارة لرئيس مركز الماوين محمد إبراهيم أبو حسين, وناقش معه العديد من المواضيع البيئية والزراعية التي تهم المركز. كما التقى الجذعان بمدير وحدة الماوين المهندس عبدالرحمن الأسمري ومنسوبي الوحدة واستعرض معهم سير العمل واحتياجات الوحدة. كما قام بجولة لعدد من مزارع المواطنين في الماوين والتقى عدداً منهم واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، مؤكداً أنه سيبذل كل ما في وسعه لتلبية هذه الاحتياجات وحل المشاكل التي تواجههم.