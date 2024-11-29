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لم يكن هذه المرة أليفًا.. شاهد ذئب يهاجم شابًّا بحائل غارسًا أنيابه في رقبته

نُقِل على إثرها للمستشفى.. وفيديو للواقعة جرى تداوله على نطاق واسع

هاجَمَ ذئب شابًّا في استراحة بقرية الجحفة شرق حائل ١٠٠كلم، مُخَلّفًا في رقبته إصابات غائرة؛ حيث تم نقله على إثرها إلى مستشفى محافظة الشنان.

وكان الشاب في استراحة يتم فيها تربية بعض الحيوانات المفترسة من بينها الذئب، وبمباشرة الشاب للحظيرة، لم يكن الذئب هذه المرة أليفًا، فغرس أنيابه في رقبة الشاب، وتم نقله إلى مستشفى المحافظة الذي عالجه حتى استقرت حالته ولله الحمد.

مقطع فيديو للشاب داخل المستشفى تم تداوله على نطاق واسع بالمنطقة، مرفق بعبارات التحذير من الحيوانات المفترسة التي يتم تربيتها، والعمل على تطبيق وسائل السلامة المخصصة لكل حيوان عند التعامل معه، وعدم تجويعها حتى لا تنقلب عدوًا لمربيها.

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لم يكن هذه المرة أليفًا.. شاهد ذئب يهاجم شابًّا بحائل غارسًا أنيابه في رقبته
سبق

هاجَمَ ذئب شابًّا في استراحة بقرية الجحفة شرق حائل ١٠٠كلم، مُخَلّفًا في رقبته إصابات غائرة؛ حيث تم نقله على إثرها إلى مستشفى محافظة الشنان.

وكان الشاب في استراحة يتم فيها تربية بعض الحيوانات المفترسة من بينها الذئب، وبمباشرة الشاب للحظيرة، لم يكن الذئب هذه المرة أليفًا، فغرس أنيابه في رقبة الشاب، وتم نقله إلى مستشفى المحافظة الذي عالجه حتى استقرت حالته ولله الحمد.

مقطع فيديو للشاب داخل المستشفى تم تداوله على نطاق واسع بالمنطقة، مرفق بعبارات التحذير من الحيوانات المفترسة التي يتم تربيتها، والعمل على تطبيق وسائل السلامة المخصصة لكل حيوان عند التعامل معه، وعدم تجويعها حتى لا تنقلب عدوًا لمربيها.

29 نوفمبر 2021 - 24 ربيع الآخر 1443
01:03 PM

لم يكن هذه المرة أليفًا.. شاهد ذئب يهاجم شابًّا بحائل غارسًا أنيابه في رقبته

نُقِل على إثرها للمستشفى.. وفيديو للواقعة جرى تداوله على نطاق واسع

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خالد السليمي - حائل
4
4,017

هاجَمَ ذئب شابًّا في استراحة بقرية الجحفة شرق حائل ١٠٠كلم، مُخَلّفًا في رقبته إصابات غائرة؛ حيث تم نقله على إثرها إلى مستشفى محافظة الشنان.

وكان الشاب في استراحة يتم فيها تربية بعض الحيوانات المفترسة من بينها الذئب، وبمباشرة الشاب للحظيرة، لم يكن الذئب هذه المرة أليفًا، فغرس أنيابه في رقبة الشاب، وتم نقله إلى مستشفى المحافظة الذي عالجه حتى استقرت حالته ولله الحمد.

مقطع فيديو للشاب داخل المستشفى تم تداوله على نطاق واسع بالمنطقة، مرفق بعبارات التحذير من الحيوانات المفترسة التي يتم تربيتها، والعمل على تطبيق وسائل السلامة المخصصة لكل حيوان عند التعامل معه، وعدم تجويعها حتى لا تنقلب عدوًا لمربيها.

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