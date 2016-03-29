على متن الطائرة.. كيف حقق شاب حلم العمر لعجوز ثمانينية؟

مضيفة الرحلة: لن أنسى "جاك وفيوليت".. ما حييت

لم تتوقع عجوز ثمانينية من بريطانيا، أن يتحقق حلم عمرها وهي على متن طائرة "فيرجن أتلانتيك" الجوية، متوجهة من لندن إلى نيويورك لزيارة ابنتها، لكنّ شاباً أمريكياً حقّق لها هذا الحلم.

وحسب موقع "جول كاست" للأعمال الخيرية، روت مضيفة "فيرجن أتلانتيك"، ليا إيمي؛ الواقعة التي حدثت في ديسمبر 2019، قُبيل انتشار فيروس كورونا، في منشورٍ لها على موقع فيسبوك.

وتروي "إيمي" قائلة: كانت الممرضة البريطانية العجوز " فيوليت"، 88 عاماً، على متن الطائرة متوجهة لزيارة ابنتها في نيويورك، وفي أثناء انتظار صعودها على متن الطائرة في مطار هيثرو دار حوار بين العجوز البريطانية وشاب أمريكي يُدعى جاك، كان عائداً مع أسرته إلى نيويورك وقد حجزوا مقاعد بالدرجة الأولى، وذكرت "فيوليت" للشاب أنها عملت كممرضة في أمريكا وبريطانيا، قبل أن تستقر في بريطانيا، وضمن ما ذكرته أنها تسافر دائماً على متن الدرجة الاقتصادية، وأن حلم عمرها أن تسافر يوماً على الدرجة الأولى.

وتواصل المضيفة روايتها قائلة: عقب صعود الركاب على متن الطائرة، طلب مني "جاك" أن يمنح مقعده بالدرجة الأولى لـ "فيوليت"، وما إن أخبرتها بما عرضه حتى فرحت العجوز ولم تصدق ما يحدث، وبالفعل قمت بمساعدة العجوز على الانتقال إلى الدرجة الأولى، حيث إنها أجرت جراحة في ركبتها، وكانت "فيوليت" غير مصدقة ما يحدث، وكيف تحقق حلم حياتها أخيراً.

والطريف، حسب المضيفة "إيمي"، أن "فيوليت" تمنت أن تلتقط صورة سيلفي مع "جاك"، لكن مع الأسف ليس معها هاتف محمول، فقامت المضيفة بالتقاط الصورة مع أخرى للعجوز وهي تجلس في الدرجة الأولى، وأخبرتها المضيفة أنها ستنشر الصور لتشاهدها مع ابنتها حين تكون في نيويورك، وهو ما حدث بعدها.

وعن "جاك" تقول المضيفة "إيمي": "جلس جاك في مقعد الدرجة الاقتصادية على صف المقاعد بالقرب من الحمام بهدوء، لم يتأفف ولم يطلب أي شيء بقية الرحلة، لقد فعل ما فعل من قلبه وبلطف شديد".

وتنهي "إيمي" روايتها قائلة: طوال عملي كمضيفة، قابلت كثيرين من نجوم السينما والرياضيين وعارضات الأزياء، لكن الراكبين المفضلين عندي هما؛ "جاك وفيوليت.. لن أنساهما ما حييت".