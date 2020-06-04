"التدريب التقني والمهني" توقف 61 دورة تدريبية لمخالفتها النظام

كانت ستقام عن بعد بسبب "كورونا"

منعت المؤسسة العامة التدريب التقني والمهني 61 دورة تدريبية كانت بعض المعاهد تعكف على تنظيمها عن بعد بسبب جائحة كورونا.

وقال المتحدث باسم "التدريب التقني" فهد العتيبي: "تمّ منع إقامة 61 دورة تدريبية عن بُعد، كانت ستُقدم من قِبل عدد من المعاهد والمراكز التدريبية الأهلية، وذلك بسبب مخالفتها الأنظمة".

وأشار إلى أنه يمكن التأكد من نظامية الدورات من خلال تطبيق "تدريبك".