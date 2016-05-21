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الليلة .. الحزم يواجه الخليج في ذهاب ملحق الصعود للدوري السعودي للمحترفين

تُقام مساء اليوم الاثنين مواجهة الذهاب من ملحق الصعود للدوري السعودي للمحترفين، والتي تجمع بين فريق الحزم صاحب المركز 13 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان وضيفه فريق الخليج صاحب المركز الرابع في دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى.

بينما تُقام مباراة الإياب يوم الجمعة القادم 24 مايو على ملعب صاحب المركز الـ4 من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين (فريق الخليج ) بالتوقيت ذاته.

يُشار إلى أن فرق ضمك وأبها والعدالة صعدت مباشرة إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في حين هبطت فرق أحد والباطن والقادسية من دوري المحترفين إلى دوري الدرجة الأولى.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الليلة .. الحزم يواجه الخليج في ذهاب ملحق الصعود للدوري السعودي للمحترفين
سبق

تُقام مساء اليوم الاثنين مواجهة الذهاب من ملحق الصعود للدوري السعودي للمحترفين، والتي تجمع بين فريق الحزم صاحب المركز 13 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان وضيفه فريق الخليج صاحب المركز الرابع في دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى.

بينما تُقام مباراة الإياب يوم الجمعة القادم 24 مايو على ملعب صاحب المركز الـ4 من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين (فريق الخليج ) بالتوقيت ذاته.

يُشار إلى أن فرق ضمك وأبها والعدالة صعدت مباشرة إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في حين هبطت فرق أحد والباطن والقادسية من دوري المحترفين إلى دوري الدرجة الأولى.

20 مايو 2019 - 15 رمضان 1440
01:37 AM

الليلة .. الحزم يواجه الخليج في ذهاب ملحق الصعود للدوري السعودي للمحترفين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تُقام مساء اليوم الاثنين مواجهة الذهاب من ملحق الصعود للدوري السعودي للمحترفين، والتي تجمع بين فريق الحزم صاحب المركز 13 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان وضيفه فريق الخليج صاحب المركز الرابع في دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى.

بينما تُقام مباراة الإياب يوم الجمعة القادم 24 مايو على ملعب صاحب المركز الـ4 من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين (فريق الخليج ) بالتوقيت ذاته.

يُشار إلى أن فرق ضمك وأبها والعدالة صعدت مباشرة إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في حين هبطت فرق أحد والباطن والقادسية من دوري المحترفين إلى دوري الدرجة الأولى.

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