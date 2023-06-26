جثمان المضيف الجوي "العسيري" يصل إلى مطار أبها قادمًا من تونس

توفي إثر تعرضه لإصابة بالغة بمقر إقامته.. وتقام صلاة الجنازة بمحايل غدًا

يصل بعد قليل إلى مطار أبها جثمان المضيف الجوي إبراهيم بن أحمد علي عميش عسيري، قادمًا من تونس، وذلك بعد وفاته إثر تعرضه لإصابة بالغة بمقر إقامته بتونس، وأدخل على إثرها المستشفى لتلقي العلاج قبل أن ينتقل إلى رحمة الله.

وفي التفاصيل: من المقرر أن ينقل الجثمان إلى محافظة محايل عسير مسقط رأسه، برًّا؛ لتؤدى صلاة الجنازة عليه بمسجد الملك فهد في حي الضرس، ويدفن بمقبرة حي النزهة غدًا الأربعاء.

وكانت الخطوط السعودية قد نشرت في وقت سابق بيانًا لها عبر حسابها في "تويتر"؛ قالت فيه: إن إدارة الخطوط السعودية في تونس تؤكد أن أحد ملاحي "السعودية" تعرّض لإصابة بالغة في مقر إقامته بتونس.

وذكرت الخطوط السعودية أنها تابعت الحالة الصحية للملاح، وتتابع التحقيقات المتعلقة بالقضية بالتعاون والتنسيق مع السفارة السعودية والسلطات التونسية المختصة، وسيتم توضيح نتائج التحقيقات حال انتهائها.

