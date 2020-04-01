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متحدث الموارد البشرية يعلن مبادرة لدعم المنشآت الصحية بقيمة مليارَيْ ريال

يقدمها بنك التنمية الاجتماعية لتمكين بعض الوافدين من العودة لبلدانهم بشكل استثنائي

قال ناصر الهزاني، المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء إن هناك مبادرة دعم، قدمها بنك التنمية الاجتماعية لدعم القطاع الصحي بقيمة مليارَيْ ريال لألف منشأة صحية صغيرة ومتوسطة.

وفي التفاصيل، تعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة على تنفيذ مبادرة تقتضي تمكين بعض الوافدين من العودة إلى بلدانهم بشكل استثنائي.

وتأتي هذه المبادرة امتدادًا للمواقف الإنسانية التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين، والحرص الشديد على تلبية متطلبات المقيمين، واستجابة لرغبات بعضهم بالعودة إلى بلدانهم، وخصوصًا في ظل الأوضاع الراهنة التي تعيشها دول العالم كافة من جراء الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ومنع تفشيه، ورغبة من الوزارة في إتاحة فرصة المغادرة للوافدين الذين انتهت علاقتهم التعاقدية مع منشآتهم.

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن الخدمة تسمح للمنشأة بالتقدم بطلب مغادرة عمالة لديها في ظل الظروف الاستثنائية التي أدت إلى إيقاف جميع رحلات المغادرة خارج السعودية، وستتم دراسة الطلب لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والرد بالموافقة أو الرفض.

فيروس كورونا الجديد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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متحدث الموارد البشرية يعلن مبادرة لدعم المنشآت الصحية بقيمة مليارَيْ ريال
سبق

قال ناصر الهزاني، المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء إن هناك مبادرة دعم، قدمها بنك التنمية الاجتماعية لدعم القطاع الصحي بقيمة مليارَيْ ريال لألف منشأة صحية صغيرة ومتوسطة.

وفي التفاصيل، تعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة على تنفيذ مبادرة تقتضي تمكين بعض الوافدين من العودة إلى بلدانهم بشكل استثنائي.

وتأتي هذه المبادرة امتدادًا للمواقف الإنسانية التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين، والحرص الشديد على تلبية متطلبات المقيمين، واستجابة لرغبات بعضهم بالعودة إلى بلدانهم، وخصوصًا في ظل الأوضاع الراهنة التي تعيشها دول العالم كافة من جراء الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ومنع تفشيه، ورغبة من الوزارة في إتاحة فرصة المغادرة للوافدين الذين انتهت علاقتهم التعاقدية مع منشآتهم.

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن الخدمة تسمح للمنشأة بالتقدم بطلب مغادرة عمالة لديها في ظل الظروف الاستثنائية التي أدت إلى إيقاف جميع رحلات المغادرة خارج السعودية، وستتم دراسة الطلب لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والرد بالموافقة أو الرفض.

01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
11:36 PM
اخر تعديل
02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
01:01 AM

متحدث الموارد البشرية يعلن مبادرة لدعم المنشآت الصحية بقيمة مليارَيْ ريال

يقدمها بنك التنمية الاجتماعية لتمكين بعض الوافدين من العودة لبلدانهم بشكل استثنائي

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عيسى الحربي - الرياض
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قال ناصر الهزاني، المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء إن هناك مبادرة دعم، قدمها بنك التنمية الاجتماعية لدعم القطاع الصحي بقيمة مليارَيْ ريال لألف منشأة صحية صغيرة ومتوسطة.

وفي التفاصيل، تعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة على تنفيذ مبادرة تقتضي تمكين بعض الوافدين من العودة إلى بلدانهم بشكل استثنائي.

وتأتي هذه المبادرة امتدادًا للمواقف الإنسانية التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين، والحرص الشديد على تلبية متطلبات المقيمين، واستجابة لرغبات بعضهم بالعودة إلى بلدانهم، وخصوصًا في ظل الأوضاع الراهنة التي تعيشها دول العالم كافة من جراء الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ومنع تفشيه، ورغبة من الوزارة في إتاحة فرصة المغادرة للوافدين الذين انتهت علاقتهم التعاقدية مع منشآتهم.

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن الخدمة تسمح للمنشأة بالتقدم بطلب مغادرة عمالة لديها في ظل الظروف الاستثنائية التي أدت إلى إيقاف جميع رحلات المغادرة خارج السعودية، وستتم دراسة الطلب لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والرد بالموافقة أو الرفض.

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