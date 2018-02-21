الجيش اليمني يكبد ميليشيا الحوثي خسائر فادحة شمال البلاد
في الأحياء الغربية في مدينة ميدي بمحافظة حجة
كبدت قوات الجيش الوطني اليمني، ميليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران، خسائر بشرية فادحة خلال المواجهات التي شهدتها الأحياء الغربية في مدينة ميدي بمحافظة حجة شمال البلاد.
وأفادت وكالة الأنباء اليمنية أن اشتباكات عنيفة إندلعت بين قوات الجيش الوطني ومليشيات الحوثي الانقلابية في الأحياء الغربية بمدينة ميدي، تكبدت خلالها المليشيات خسائر كبيرة بفعل الضربات المحكمة لقوات الجيش الوطني.
الجيش اليمني يكبد ميليشيا الحوثي خسائر فادحة شمال البلاد
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2018-02-21
كبدت قوات الجيش الوطني اليمني، ميليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران، خسائر بشرية فادحة خلال المواجهات التي شهدتها الأحياء الغربية في مدينة ميدي بمحافظة حجة شمال البلاد.
وأفادت وكالة الأنباء اليمنية أن اشتباكات عنيفة إندلعت بين قوات الجيش الوطني ومليشيات الحوثي الانقلابية في الأحياء الغربية بمدينة ميدي، تكبدت خلالها المليشيات خسائر كبيرة بفعل الضربات المحكمة لقوات الجيش الوطني.
21 فبراير 2018 - 5 جمادى الآخر 1439
07:23 PM
الجيش اليمني يكبد ميليشيا الحوثي خسائر فادحة شمال البلاد
كبدت قوات الجيش الوطني اليمني، ميليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران، خسائر بشرية فادحة خلال المواجهات التي شهدتها الأحياء الغربية في مدينة ميدي بمحافظة حجة شمال البلاد.
وأفادت وكالة الأنباء اليمنية أن اشتباكات عنيفة إندلعت بين قوات الجيش الوطني ومليشيات الحوثي الانقلابية في الأحياء الغربية بمدينة ميدي، تكبدت خلالها المليشيات خسائر كبيرة بفعل الضربات المحكمة لقوات الجيش الوطني.