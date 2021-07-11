النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

باحث يؤكد ضرورة الاستفادة من التقنيات الجيومكانية في مواجهة حرائق الغابات بالمملكة

دعا لتطوير نماذج تنبؤ بالأماكن المعرضة للخطر بعد تضرر ٧٠٠ هكتار بحريق المسقى

دعا الباحث بالمركز الوطني لتقنية الاستشعار عن بعد بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور محمد بن حسين الأحمدي إلى ضرورة الاستفادة من التقنيات الجيومكانية والذكاء الاصطناعي في تقدير حجم الضرر الناتج عن حرائق الغابات في المملكة ومراقبة عمليات إعادة التأهيل للمناطق المتضررة، وتطوير نماذج تنبؤ بالأماكن المعرضة لخطر الحرائق في المستقبل لدعم مبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر."

وكان الأحمدي قد قام مؤخرًا بدراسة لتقدير مساحة الضرر الذي تعرض له الغطاء النباتي في منتزه المسقى ومنتزه الجرة بمنطقة عسير إثر الحريق الذي اندلع يوم الأربعاء 14 ذي القعدة 1442هـ، حيث قام بتحليل نطاق الأشعة تحت الحمراء (infrared) من القمر الصناعي سنتينال (Sentinel-2) لتقدير مساحة الغطاء النباتي المتضرر، فكانت نتيجة حجم الضرر 700 هكتار تقريباً.

وأوضح الأحمدي لـ"سبق" أن حرائق الغابات تعتبر أحد الأسباب الرئيسية التي تؤثر على النظام البيئي، حيث إنها تدمر الحياة البرية وتؤثر على جودة الهواء وخصائص التربة وتقلل من الكتلة الحيوية للغطاء النباتي.

ونوه بأنه وبالرغم من أن التغير المناخي (كارتفاع درجات الحرارة وانخفاض معدلات هطول الأمطار) يلعب دورًا أساسياً في حدوث الحرائق، إلا أنه لا ينبغي تجاهل دور العامل البشري في هذه الحرائق، فعلى سبيل المثال في المناطق التي لا يتزامن البرق مع الظروف الجافة، يجب عدم إغفال من أن مصدر الحريق هو العامل البشري.

وقال الأحمدي إن "الغطاء النباتي له دور فعال في الجوانب الاقتصادية والبيئية، حيث يمثل نقطة جذب للسياح، ويحمي التنوع البيولوجي، وكذلك التربة من التدهور والتآكل، وينظم تدفق المياه، بالإضافة إلى المحافظة على توازن الغازات في الغلاف الجوي وله أثر إيجابي في تخفيف ظاهرة الاحتباس الحراري، لذلك فإن المكافحة الفعالة لحرائق الغطاء النباتي ضرورية لتحقيق التنمية المستدامة".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
باحث يؤكد ضرورة الاستفادة من التقنيات الجيومكانية في مواجهة حرائق الغابات بالمملكة
سبق

دعا الباحث بالمركز الوطني لتقنية الاستشعار عن بعد بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور محمد بن حسين الأحمدي إلى ضرورة الاستفادة من التقنيات الجيومكانية والذكاء الاصطناعي في تقدير حجم الضرر الناتج عن حرائق الغابات في المملكة ومراقبة عمليات إعادة التأهيل للمناطق المتضررة، وتطوير نماذج تنبؤ بالأماكن المعرضة لخطر الحرائق في المستقبل لدعم مبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر."

وكان الأحمدي قد قام مؤخرًا بدراسة لتقدير مساحة الضرر الذي تعرض له الغطاء النباتي في منتزه المسقى ومنتزه الجرة بمنطقة عسير إثر الحريق الذي اندلع يوم الأربعاء 14 ذي القعدة 1442هـ، حيث قام بتحليل نطاق الأشعة تحت الحمراء (infrared) من القمر الصناعي سنتينال (Sentinel-2) لتقدير مساحة الغطاء النباتي المتضرر، فكانت نتيجة حجم الضرر 700 هكتار تقريباً.

وأوضح الأحمدي لـ"سبق" أن حرائق الغابات تعتبر أحد الأسباب الرئيسية التي تؤثر على النظام البيئي، حيث إنها تدمر الحياة البرية وتؤثر على جودة الهواء وخصائص التربة وتقلل من الكتلة الحيوية للغطاء النباتي.

ونوه بأنه وبالرغم من أن التغير المناخي (كارتفاع درجات الحرارة وانخفاض معدلات هطول الأمطار) يلعب دورًا أساسياً في حدوث الحرائق، إلا أنه لا ينبغي تجاهل دور العامل البشري في هذه الحرائق، فعلى سبيل المثال في المناطق التي لا يتزامن البرق مع الظروف الجافة، يجب عدم إغفال من أن مصدر الحريق هو العامل البشري.

وقال الأحمدي إن "الغطاء النباتي له دور فعال في الجوانب الاقتصادية والبيئية، حيث يمثل نقطة جذب للسياح، ويحمي التنوع البيولوجي، وكذلك التربة من التدهور والتآكل، وينظم تدفق المياه، بالإضافة إلى المحافظة على توازن الغازات في الغلاف الجوي وله أثر إيجابي في تخفيف ظاهرة الاحتباس الحراري، لذلك فإن المكافحة الفعالة لحرائق الغطاء النباتي ضرورية لتحقيق التنمية المستدامة".

11 يوليو 2021 - 1 ذو الحجة 1442
02:51 PM

باحث يؤكد ضرورة الاستفادة من التقنيات الجيومكانية في مواجهة حرائق الغابات بالمملكة

دعا لتطوير نماذج تنبؤ بالأماكن المعرضة للخطر بعد تضرر ٧٠٠ هكتار بحريق المسقى

A A A
محمد عبيد - الدمام
0
71

دعا الباحث بالمركز الوطني لتقنية الاستشعار عن بعد بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور محمد بن حسين الأحمدي إلى ضرورة الاستفادة من التقنيات الجيومكانية والذكاء الاصطناعي في تقدير حجم الضرر الناتج عن حرائق الغابات في المملكة ومراقبة عمليات إعادة التأهيل للمناطق المتضررة، وتطوير نماذج تنبؤ بالأماكن المعرضة لخطر الحرائق في المستقبل لدعم مبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر."

وكان الأحمدي قد قام مؤخرًا بدراسة لتقدير مساحة الضرر الذي تعرض له الغطاء النباتي في منتزه المسقى ومنتزه الجرة بمنطقة عسير إثر الحريق الذي اندلع يوم الأربعاء 14 ذي القعدة 1442هـ، حيث قام بتحليل نطاق الأشعة تحت الحمراء (infrared) من القمر الصناعي سنتينال (Sentinel-2) لتقدير مساحة الغطاء النباتي المتضرر، فكانت نتيجة حجم الضرر 700 هكتار تقريباً.

وأوضح الأحمدي لـ"سبق" أن حرائق الغابات تعتبر أحد الأسباب الرئيسية التي تؤثر على النظام البيئي، حيث إنها تدمر الحياة البرية وتؤثر على جودة الهواء وخصائص التربة وتقلل من الكتلة الحيوية للغطاء النباتي.

ونوه بأنه وبالرغم من أن التغير المناخي (كارتفاع درجات الحرارة وانخفاض معدلات هطول الأمطار) يلعب دورًا أساسياً في حدوث الحرائق، إلا أنه لا ينبغي تجاهل دور العامل البشري في هذه الحرائق، فعلى سبيل المثال في المناطق التي لا يتزامن البرق مع الظروف الجافة، يجب عدم إغفال من أن مصدر الحريق هو العامل البشري.

وقال الأحمدي إن "الغطاء النباتي له دور فعال في الجوانب الاقتصادية والبيئية، حيث يمثل نقطة جذب للسياح، ويحمي التنوع البيولوجي، وكذلك التربة من التدهور والتآكل، وينظم تدفق المياه، بالإضافة إلى المحافظة على توازن الغازات في الغلاف الجوي وله أثر إيجابي في تخفيف ظاهرة الاحتباس الحراري، لذلك فإن المكافحة الفعالة لحرائق الغطاء النباتي ضرورية لتحقيق التنمية المستدامة".

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,755
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,022
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,376
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,757

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

المتبطرون..!

المتبطرون..!

عبدالعزيز بن ذياب
هي أضحیة.. والمشتري الضحیة!!

هي أضحیة.. والمشتري الضحیة!!

بندر مغرم الشهري
الحياة لا تتآمر ولا تتحالف مع أحد

الحياة لا تتآمر ولا تتحالف مع أحد

حسن آل عمير
الرياض ومسقط.. علاقات أخوية راسخة

الرياض ومسقط.. علاقات أخوية راسخة

سعيد آل جندب
جرائم تستهدف الوطن وتهدِّد المجتمع

جرائم تستهدف الوطن وتهدِّد المجتمع

علي آل شرمة
العنف ضد المرأة.. وباء يستشري في تركيا

العنف ضد المرأة.. وباء يستشري في تركيا

مبارك آل عاتي
الغضب.. وأسوأ ما فينا!!

الغضب.. وأسوأ ما فينا!!

غسان محمد عسيلان
متعة أم إنجاز؟!

متعة أم إنجاز؟!

مها الجبر
"الصحوة" والأفكار المسمومة

"الصحوة" والأفكار المسمومة

ماجد البريكان
ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

بندر مغرم الشهري
سموم على قارعة الطريق!!

سموم على قارعة الطريق!!

محمد عمير الغامدي
عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة