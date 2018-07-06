"ابن سليم" يحتفل بزفاف نجليه بمكة المكرمة

احتفل عبيد بن محمد بن سليم المقاطي بحفل زفاف نجليه النقيب محمد، والشاب ياسر، بإحدى قاعات الأفراح بمكة المكرمة.
جاء ذلك بحضور محافظ الجموم عمران الزهراني، وعدد من المسؤولين والوجهاء والأعيان.
احتفل عبيد بن محمد بن سليم المقاطي بحفل زفاف نجليه النقيب محمد، والشاب ياسر، بإحدى قاعات الأفراح بمكة المكرمة.
جاء ذلك بحضور محافظ الجموم عمران الزهراني، وعدد من المسؤولين والوجهاء والأعيان.
احتفل عبيد بن محمد بن سليم المقاطي بحفل زفاف نجليه النقيب محمد، والشاب ياسر، بإحدى قاعات الأفراح بمكة المكرمة.
جاء ذلك بحضور محافظ الجموم عمران الزهراني، وعدد من المسؤولين والوجهاء والأعيان.
احتفل عبيد بن محمد بن سليم المقاطي بحفل زفاف نجليه النقيب محمد، والشاب ياسر، بإحدى قاعات الأفراح بمكة المكرمة.
جاء ذلك بحضور محافظ الجموم عمران الزهراني، وعدد من المسؤولين والوجهاء والأعيان.