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"ابن سليم" يحتفل بزفاف نجليه بمكة المكرمة

احتفل عبيد بن محمد بن سليم المقاطي بحفل زفاف نجليه النقيب محمد، والشاب ياسر، بإحدى قاعات الأفراح بمكة المكرمة.

جاء ذلك بحضور محافظ الجموم عمران الزهراني، وعدد من المسؤولين والوجهاء والأعيان.

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"ابن سليم" يحتفل بزفاف نجليه بمكة المكرمة
سبق

احتفل عبيد بن محمد بن سليم المقاطي بحفل زفاف نجليه النقيب محمد، والشاب ياسر، بإحدى قاعات الأفراح بمكة المكرمة.

جاء ذلك بحضور محافظ الجموم عمران الزهراني، وعدد من المسؤولين والوجهاء والأعيان.

06 يوليو 2018 - 22 شوّال 1439
09:43 PM

"ابن سليم" يحتفل بزفاف نجليه بمكة المكرمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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احتفل عبيد بن محمد بن سليم المقاطي بحفل زفاف نجليه النقيب محمد، والشاب ياسر، بإحدى قاعات الأفراح بمكة المكرمة.

جاء ذلك بحضور محافظ الجموم عمران الزهراني، وعدد من المسؤولين والوجهاء والأعيان.

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