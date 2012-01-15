النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الأرصاد" ينبه 5 مناطق: أمطار غزيرة وسيول وتساقط للبرد وتدن في الرؤية

تشمل عدداً كبيراً من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى الثانية صباحاً

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية والرياض والباحة.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطاراً متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد وسيول مع تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الكامل، فيما تشهد المنطقة أمطاراً رعدية على الجموم والعاصمة المقدسة وبحرة ورهاط ومدركة والسيل الكبير والطائف والهدا والشفا وعشيرة وخليص وعسفان وهدا الشام، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الجمعة.

ونبه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطاراً رعدية مع تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الباحة والقرى وبلجرشي ، وتستمر حتى الساعة الـ 02.00 من صباح السبت.

وفي تنبيه متقدم لمنطقة الرياض، ذكر المركز أن المنطقة تشهد أمطاراً متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وسيول وتساقط البرد وشبه انعدام للرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الدرعية والعاصمة الرياضة وثادق والمزاحمية ورماح وشقراء وضرما والحريق والخرج والدلم وحوطة بني تميم، وتستمر حتى الساعة الـ 02.00 من صباح السبت.

ونبه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد أمطاراً متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد وسيول مع تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الأحساء والجبيل والخبر والدمام والقطيف والظهران وبقيق ورأس تنورة وخريص، وتستمر حتى الساعة الـ 02.00 من صباح السبت.

وتشهد المدينة المنورة أمطاراً رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الأكحل ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ 02.00 من صباح السبت.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الأرصاد" ينبه 5 مناطق: أمطار غزيرة وسيول وتساقط للبرد وتدن في الرؤية
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية والرياض والباحة.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطاراً متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد وسيول مع تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الكامل، فيما تشهد المنطقة أمطاراً رعدية على الجموم والعاصمة المقدسة وبحرة ورهاط ومدركة والسيل الكبير والطائف والهدا والشفا وعشيرة وخليص وعسفان وهدا الشام، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الجمعة.

ونبه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطاراً رعدية مع تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الباحة والقرى وبلجرشي ، وتستمر حتى الساعة الـ 02.00 من صباح السبت.

وفي تنبيه متقدم لمنطقة الرياض، ذكر المركز أن المنطقة تشهد أمطاراً متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وسيول وتساقط البرد وشبه انعدام للرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الدرعية والعاصمة الرياضة وثادق والمزاحمية ورماح وشقراء وضرما والحريق والخرج والدلم وحوطة بني تميم، وتستمر حتى الساعة الـ 02.00 من صباح السبت.

ونبه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد أمطاراً متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد وسيول مع تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الأحساء والجبيل والخبر والدمام والقطيف والظهران وبقيق ورأس تنورة وخريص، وتستمر حتى الساعة الـ 02.00 من صباح السبت.

وتشهد المدينة المنورة أمطاراً رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الأكحل ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ 02.00 من صباح السبت.

14 يناير 2022 - 11 جمادى الآخر 1443
08:30 PM

"الأرصاد" ينبه 5 مناطق: أمطار غزيرة وسيول وتساقط للبرد وتدن في الرؤية

تشمل عدداً كبيراً من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى الثانية صباحاً

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
7,169

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية والرياض والباحة.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطاراً متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد وسيول مع تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الكامل، فيما تشهد المنطقة أمطاراً رعدية على الجموم والعاصمة المقدسة وبحرة ورهاط ومدركة والسيل الكبير والطائف والهدا والشفا وعشيرة وخليص وعسفان وهدا الشام، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الجمعة.

ونبه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطاراً رعدية مع تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الباحة والقرى وبلجرشي ، وتستمر حتى الساعة الـ 02.00 من صباح السبت.

وفي تنبيه متقدم لمنطقة الرياض، ذكر المركز أن المنطقة تشهد أمطاراً متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وسيول وتساقط البرد وشبه انعدام للرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الدرعية والعاصمة الرياضة وثادق والمزاحمية ورماح وشقراء وضرما والحريق والخرج والدلم وحوطة بني تميم، وتستمر حتى الساعة الـ 02.00 من صباح السبت.

ونبه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد أمطاراً متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد وسيول مع تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الأحساء والجبيل والخبر والدمام والقطيف والظهران وبقيق ورأس تنورة وخريص، وتستمر حتى الساعة الـ 02.00 من صباح السبت.

وتشهد المدينة المنورة أمطاراً رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الأكحل ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ 02.00 من صباح السبت.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,538
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,452
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,784
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,678

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

عبدالعزيز الفريان
راجعنا بكرة

راجعنا بكرة

مها الجبر
متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

ماجد آل حسنه
عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عبدالرحمن المرشد
الهلال ومعزوفة الحظ..!!

الهلال ومعزوفة الحظ..!!

محمد الصيعري
كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

نسيم الصريصري
نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

علي آل شرمة
الحزبان وأذرع إيران

الحزبان وأذرع إيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

ماجد آل حسنه
تدليس أمام العيون!!

تدليس أمام العيون!!

محمد عمير الغامدي
المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

عبدالعزيز الفريان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة