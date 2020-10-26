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مبادرة مستقبل الاستثمار.. راي داليو: المملكة تدعم أفكار الشباب الجديدة

أكد المؤسس والرئيس المشارك بشركة Associates Brid راي داليو أن المملكة تدعم مواهب وأفكار الشباب الجديدة ونراها في ريادة الأعمال.

وقال "داليو" في حديثه خلال جلسة بعنوان مجلس صانعي التغيير "الاستثمار من أجل التغيير" بمبادرة مستقبل الاستثمار إن لم نكن نعرف أن نعمل معاً، فإن هذا العالم سيعاني من خلل بالغ، وأعتقد أنه من المهم أن نحدد الآن في منطقة الشرق الأوسط ربما يكون هناك الكثير والكثير من الأموال المخصصة للتمويل، وعندما أنظر لهذا الأمر فإن الإجابة عن ذلك هي ريادة الأعمال والتقنية؛ لكي يكون لدينا عالم متكامل ومتماسك.

وتابع "داليو": أحد المزايا التي نراها بالمملكة هي مواهب الشباب التي تأتي بأفكار عظيمة لريادة الأعمال وروح الابتكار التي نراها هنا في المملكة فيما يتعلق بالأفكار الجديدة والتقنية الموجودة، وهذا الأمر لا بد أن يصب في مصلحة المجتمع بأسره.

وانطلقت بالرياض الدورة الرابعة من مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" والذي يعرف بـ"دافوس الصحراء"، ويحمل هذا العام شعار "النهضة الاقتصادية الجديدة".

وكان من المقرر أن تُعقد هذه الدورة من المؤتمر -الذي تنظمه مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار السعودية- في أكتوبر 2020، لكنها تأجلت بسبب جائحة كورونا.

وتأسَّست مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار في عام 2019 بأمر ملكي كمؤسسة أهلية لا تهدف للربح تكون مسؤولة عن رعاية مبادرة مستقبل الاستثمار في السعودية التي تستهدف إقامة فعاليات اقتصادية واستثمارية كبيرة في المملكة.

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مبادرة مستقبل الاستثمار.. راي داليو: المملكة تدعم أفكار الشباب الجديدة
سبق

أكد المؤسس والرئيس المشارك بشركة Associates Brid راي داليو أن المملكة تدعم مواهب وأفكار الشباب الجديدة ونراها في ريادة الأعمال.

وقال "داليو" في حديثه خلال جلسة بعنوان مجلس صانعي التغيير "الاستثمار من أجل التغيير" بمبادرة مستقبل الاستثمار إن لم نكن نعرف أن نعمل معاً، فإن هذا العالم سيعاني من خلل بالغ، وأعتقد أنه من المهم أن نحدد الآن في منطقة الشرق الأوسط ربما يكون هناك الكثير والكثير من الأموال المخصصة للتمويل، وعندما أنظر لهذا الأمر فإن الإجابة عن ذلك هي ريادة الأعمال والتقنية؛ لكي يكون لدينا عالم متكامل ومتماسك.

وتابع "داليو": أحد المزايا التي نراها بالمملكة هي مواهب الشباب التي تأتي بأفكار عظيمة لريادة الأعمال وروح الابتكار التي نراها هنا في المملكة فيما يتعلق بالأفكار الجديدة والتقنية الموجودة، وهذا الأمر لا بد أن يصب في مصلحة المجتمع بأسره.

وانطلقت بالرياض الدورة الرابعة من مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" والذي يعرف بـ"دافوس الصحراء"، ويحمل هذا العام شعار "النهضة الاقتصادية الجديدة".

وكان من المقرر أن تُعقد هذه الدورة من المؤتمر -الذي تنظمه مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار السعودية- في أكتوبر 2020، لكنها تأجلت بسبب جائحة كورونا.

وتأسَّست مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار في عام 2019 بأمر ملكي كمؤسسة أهلية لا تهدف للربح تكون مسؤولة عن رعاية مبادرة مستقبل الاستثمار في السعودية التي تستهدف إقامة فعاليات اقتصادية واستثمارية كبيرة في المملكة.

26 أكتوبر 2021 - 20 ربيع الأول 1443
02:42 PM

مبادرة مستقبل الاستثمار.. راي داليو: المملكة تدعم أفكار الشباب الجديدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد المؤسس والرئيس المشارك بشركة Associates Brid راي داليو أن المملكة تدعم مواهب وأفكار الشباب الجديدة ونراها في ريادة الأعمال.

وقال "داليو" في حديثه خلال جلسة بعنوان مجلس صانعي التغيير "الاستثمار من أجل التغيير" بمبادرة مستقبل الاستثمار إن لم نكن نعرف أن نعمل معاً، فإن هذا العالم سيعاني من خلل بالغ، وأعتقد أنه من المهم أن نحدد الآن في منطقة الشرق الأوسط ربما يكون هناك الكثير والكثير من الأموال المخصصة للتمويل، وعندما أنظر لهذا الأمر فإن الإجابة عن ذلك هي ريادة الأعمال والتقنية؛ لكي يكون لدينا عالم متكامل ومتماسك.

وتابع "داليو": أحد المزايا التي نراها بالمملكة هي مواهب الشباب التي تأتي بأفكار عظيمة لريادة الأعمال وروح الابتكار التي نراها هنا في المملكة فيما يتعلق بالأفكار الجديدة والتقنية الموجودة، وهذا الأمر لا بد أن يصب في مصلحة المجتمع بأسره.

وانطلقت بالرياض الدورة الرابعة من مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" والذي يعرف بـ"دافوس الصحراء"، ويحمل هذا العام شعار "النهضة الاقتصادية الجديدة".

وكان من المقرر أن تُعقد هذه الدورة من المؤتمر -الذي تنظمه مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار السعودية- في أكتوبر 2020، لكنها تأجلت بسبب جائحة كورونا.

وتأسَّست مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار في عام 2019 بأمر ملكي كمؤسسة أهلية لا تهدف للربح تكون مسؤولة عن رعاية مبادرة مستقبل الاستثمار في السعودية التي تستهدف إقامة فعاليات اقتصادية واستثمارية كبيرة في المملكة.

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