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"بلومبيرغ": السعودية تستكشف إمكانية إبرام صفقة مع شركة هندية ضخمة

الصندوق السيادي يبحث شراء حصلة في وحدة جيو بلات فورمز

أفادت وكالة بلومبيرغ الأمريكية بأن صندوق الاستثمارات العامة "صندوق الثروة السيادية السعودي" يستكشف إمكانية إبرام صفقة محتملة في وحدة جيو بلات فورمز الرقمية التابع لشركة ريلاينس انداستريز الهندية.

ونقلت "بلومبيرغ" عن مصدر مطلع أن الصندوق السيادي السعودي، يبحث شراء حصة أقلية في وحدة جيو بلات فورمز الرقمية التابعة لريلاينس إنداستريز وهي الوحدة التي جمعت نحو ثمانية مليارات دولار في ثلاث صفقات خلال الأسابيع الأخيرة.

وأبرمت وحدة جيو بلات فورمز صفقة بقيمة 5.7 مليار دولار مع فيسبوك لحصة 10% في جيو بلات فورمز الشهر الماضي إلى جانب حصولها على استثمار من شركة الاستثمار المباشر سيلفر ليك، كما أنها تُعتبر مزوداً رئيساً لخدمات الهاتف المحمول والإنترنت في الهند.

صندوق الاستثمارات العامة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"بلومبيرغ": السعودية تستكشف إمكانية إبرام صفقة مع شركة هندية ضخمة
سبق

أفادت وكالة بلومبيرغ الأمريكية بأن صندوق الاستثمارات العامة "صندوق الثروة السيادية السعودي" يستكشف إمكانية إبرام صفقة محتملة في وحدة جيو بلات فورمز الرقمية التابع لشركة ريلاينس انداستريز الهندية.

ونقلت "بلومبيرغ" عن مصدر مطلع أن الصندوق السيادي السعودي، يبحث شراء حصة أقلية في وحدة جيو بلات فورمز الرقمية التابعة لريلاينس إنداستريز وهي الوحدة التي جمعت نحو ثمانية مليارات دولار في ثلاث صفقات خلال الأسابيع الأخيرة.

وأبرمت وحدة جيو بلات فورمز صفقة بقيمة 5.7 مليار دولار مع فيسبوك لحصة 10% في جيو بلات فورمز الشهر الماضي إلى جانب حصولها على استثمار من شركة الاستثمار المباشر سيلفر ليك، كما أنها تُعتبر مزوداً رئيساً لخدمات الهاتف المحمول والإنترنت في الهند.

09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441
03:09 PM

"بلومبيرغ": السعودية تستكشف إمكانية إبرام صفقة مع شركة هندية ضخمة

الصندوق السيادي يبحث شراء حصلة في وحدة جيو بلات فورمز

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خالد علي - الرياض
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أفادت وكالة بلومبيرغ الأمريكية بأن صندوق الاستثمارات العامة "صندوق الثروة السيادية السعودي" يستكشف إمكانية إبرام صفقة محتملة في وحدة جيو بلات فورمز الرقمية التابع لشركة ريلاينس انداستريز الهندية.

ونقلت "بلومبيرغ" عن مصدر مطلع أن الصندوق السيادي السعودي، يبحث شراء حصة أقلية في وحدة جيو بلات فورمز الرقمية التابعة لريلاينس إنداستريز وهي الوحدة التي جمعت نحو ثمانية مليارات دولار في ثلاث صفقات خلال الأسابيع الأخيرة.

وأبرمت وحدة جيو بلات فورمز صفقة بقيمة 5.7 مليار دولار مع فيسبوك لحصة 10% في جيو بلات فورمز الشهر الماضي إلى جانب حصولها على استثمار من شركة الاستثمار المباشر سيلفر ليك، كما أنها تُعتبر مزوداً رئيساً لخدمات الهاتف المحمول والإنترنت في الهند.

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2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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