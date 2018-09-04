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منع بيع 5 أصناف بمقاصف المدارس في عسير

تشمل "الحلوى والشوكولاتة والعلك والمصبرات"

وجّه مدير عام التعليم في منطقة عسير، جلوي آل كركمان، بتطبيق الاشتراطات الصحية في مقاصف المدارس، وتنفيذ جولات رقابية للتأكد من تنفيذ تلك الاشتراطات مع التقيد بأسعار الأصناف وأن تكون بسعر السوق أو أقل.

وأصدرت إدارة الشؤون الصحية المدرسية قائمة بمنع بيع خمسة أصناف غذائية تشمل "الحلوى بأنواعها، والشوكولاتة، والعلك، والمصبرات، والمسليات الخاوية "ذات القيمة الغذائية المنخفضة" بجميع أنواعها بما في ذلك "الشيبس"، و"الفش فاش" والمقرمشات" بأنواعها، والمشروبات الغازية، والطاقة.

وتقرر منع الطلاب والطالبات من إحضار تلك الأغذية والعصائر والمشروبات السكرية التي تقل نسبة العصير فيها عن 30%، إضافة إلى اللحوم والكبدة والطعمية "الفلافل".

وشملت الأغذية المسموح بيعها وتداولها داخل المقصف "عبوات الحليب السائل، والبسكويت، والمعمول، والتمر المغلف آلياً، والمكسرات بعبوات صغيرة ومغلفة آليا، والفواكه والخضروات الطازجة والموسمية، إضافة للشطائر والفطائر، والعصائر والمشروبات الطبيعية والمعلبة التي لا تقل نسبة عصير الفاكهة بها عن 30%، والمشروبات الساخنة، والمياه الصحية".

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منع بيع 5 أصناف بمقاصف المدارس في عسير
سبق

وجّه مدير عام التعليم في منطقة عسير، جلوي آل كركمان، بتطبيق الاشتراطات الصحية في مقاصف المدارس، وتنفيذ جولات رقابية للتأكد من تنفيذ تلك الاشتراطات مع التقيد بأسعار الأصناف وأن تكون بسعر السوق أو أقل.

وأصدرت إدارة الشؤون الصحية المدرسية قائمة بمنع بيع خمسة أصناف غذائية تشمل "الحلوى بأنواعها، والشوكولاتة، والعلك، والمصبرات، والمسليات الخاوية "ذات القيمة الغذائية المنخفضة" بجميع أنواعها بما في ذلك "الشيبس"، و"الفش فاش" والمقرمشات" بأنواعها، والمشروبات الغازية، والطاقة.

وتقرر منع الطلاب والطالبات من إحضار تلك الأغذية والعصائر والمشروبات السكرية التي تقل نسبة العصير فيها عن 30%، إضافة إلى اللحوم والكبدة والطعمية "الفلافل".

وشملت الأغذية المسموح بيعها وتداولها داخل المقصف "عبوات الحليب السائل، والبسكويت، والمعمول، والتمر المغلف آلياً، والمكسرات بعبوات صغيرة ومغلفة آليا، والفواكه والخضروات الطازجة والموسمية، إضافة للشطائر والفطائر، والعصائر والمشروبات الطبيعية والمعلبة التي لا تقل نسبة عصير الفاكهة بها عن 30%، والمشروبات الساخنة، والمياه الصحية".

04 سبتمبر 2018 - 24 ذو الحجة 1439
03:35 PM

منع بيع 5 أصناف بمقاصف المدارس في عسير

تشمل "الحلوى والشوكولاتة والعلك والمصبرات"

A A A
محمد طيران - عسير
15
25,400

وجّه مدير عام التعليم في منطقة عسير، جلوي آل كركمان، بتطبيق الاشتراطات الصحية في مقاصف المدارس، وتنفيذ جولات رقابية للتأكد من تنفيذ تلك الاشتراطات مع التقيد بأسعار الأصناف وأن تكون بسعر السوق أو أقل.

وأصدرت إدارة الشؤون الصحية المدرسية قائمة بمنع بيع خمسة أصناف غذائية تشمل "الحلوى بأنواعها، والشوكولاتة، والعلك، والمصبرات، والمسليات الخاوية "ذات القيمة الغذائية المنخفضة" بجميع أنواعها بما في ذلك "الشيبس"، و"الفش فاش" والمقرمشات" بأنواعها، والمشروبات الغازية، والطاقة.

وتقرر منع الطلاب والطالبات من إحضار تلك الأغذية والعصائر والمشروبات السكرية التي تقل نسبة العصير فيها عن 30%، إضافة إلى اللحوم والكبدة والطعمية "الفلافل".

وشملت الأغذية المسموح بيعها وتداولها داخل المقصف "عبوات الحليب السائل، والبسكويت، والمعمول، والتمر المغلف آلياً، والمكسرات بعبوات صغيرة ومغلفة آليا، والفواكه والخضروات الطازجة والموسمية، إضافة للشطائر والفطائر، والعصائر والمشروبات الطبيعية والمعلبة التي لا تقل نسبة عصير الفاكهة بها عن 30%، والمشروبات الساخنة، والمياه الصحية".

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