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"المرور" يدعو أصحاب المركبات التي تحمل لوحات غير سعودية للمراجعة

إذا تجاوزت مدة بقائها في المملكة 6 أشهر.. وذلك خلال مدة أقصاها 3 أشهر

دعت الإدارة العامة للمرور، أصحاب المركبات التي تحمل لوحات تعريف غير سعودية تجاوزت مدة بقائها في المملكة ستة أشهر من تاريخ دخولها، لمراجعة إدارات المرور الرئيسة بالمناطق، وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ هذا الإعلان؛ لمعالجة أوضاع مركباتهم.

وشددت على ضرورة مراعاة إحضار المركبة التي تجاوزت مدة بقائها بالمملكة ستة أشهر من تاريخ دخولها، ووثيقة ملكيتها وتعبئة النماذج المطلوبة بكافة إدارات المرور الرئيسة بمناطق المملكة، تقديم براءة ذمة من المطالبات المالية لدى دولة التسجيل.

وأكدت أنه سيتم تطبيق العقوبات المقررة على المركبات المخالفة ومالكيها فور انتهاء المهلة المحددة لتصحيح أوضاعها.

وحددت الإدارة العامة للمرور، إدارات المرور الرئيسة بمناطق المملكة لمراجعتها وهي:

1. إدارة مرور منطقة الرياض:

- مرور قسم الروضة

2. إدارة مرور المنطقة الشرقية:

- حاضرة الدمام

- شعبة مرور محافظة حفر الباطن

- شعبة مرور محافظة الإحساء

- شعبة مرور محافظة الخفجي

3. إدارة مرور العاصمة المقدسة:

- شعبة الرخص

4. إدارة مرور منطقة المدينة المنورة:

- شعبة الرخص

5. إدارة مرور منطقة القصيم:

- شعبة الرخص

6. إدارة مرور منطقة عسير:

- شعبة الرخص

7. إدارة مرور منطقة تبوك:

- شعبة الرخص

8. إدارة مرور منطقة حائل:

- شعبة الرخص

9. إدارة مرور منطقة الحدود الشمالية:

- شعبة الرخص

10. إدارة مرور منطقة جازان:

- شعبة الرخص

11. إدارة مرور منطقة نجران:

- شعبة الرخص

12. إدارة مرور منطقة الباحة:

- شعبة الرخص

13. إدارة مرور منطقة الجوف:

- شعبة الرخص

14. إدارة مرور محافظة القريات:

- شعبة الرخص

15. إدارة مرور محافظة الطائف:

- شعبة الرخص

16. إدارة مرور محافظة جدة:

- شعبة الرخص.

الإدارة العامة للمرور لوحات تعريف غير سعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"المرور" يدعو أصحاب المركبات التي تحمل لوحات غير سعودية للمراجعة
سبق

دعت الإدارة العامة للمرور، أصحاب المركبات التي تحمل لوحات تعريف غير سعودية تجاوزت مدة بقائها في المملكة ستة أشهر من تاريخ دخولها، لمراجعة إدارات المرور الرئيسة بالمناطق، وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ هذا الإعلان؛ لمعالجة أوضاع مركباتهم.

وشددت على ضرورة مراعاة إحضار المركبة التي تجاوزت مدة بقائها بالمملكة ستة أشهر من تاريخ دخولها، ووثيقة ملكيتها وتعبئة النماذج المطلوبة بكافة إدارات المرور الرئيسة بمناطق المملكة، تقديم براءة ذمة من المطالبات المالية لدى دولة التسجيل.

وأكدت أنه سيتم تطبيق العقوبات المقررة على المركبات المخالفة ومالكيها فور انتهاء المهلة المحددة لتصحيح أوضاعها.

وحددت الإدارة العامة للمرور، إدارات المرور الرئيسة بمناطق المملكة لمراجعتها وهي:

1. إدارة مرور منطقة الرياض:

- مرور قسم الروضة

2. إدارة مرور المنطقة الشرقية:

- حاضرة الدمام

- شعبة مرور محافظة حفر الباطن

- شعبة مرور محافظة الإحساء

- شعبة مرور محافظة الخفجي

3. إدارة مرور العاصمة المقدسة:

- شعبة الرخص

4. إدارة مرور منطقة المدينة المنورة:

- شعبة الرخص

5. إدارة مرور منطقة القصيم:

- شعبة الرخص

6. إدارة مرور منطقة عسير:

- شعبة الرخص

7. إدارة مرور منطقة تبوك:

- شعبة الرخص

8. إدارة مرور منطقة حائل:

- شعبة الرخص

9. إدارة مرور منطقة الحدود الشمالية:

- شعبة الرخص

10. إدارة مرور منطقة جازان:

- شعبة الرخص

11. إدارة مرور منطقة نجران:

- شعبة الرخص

12. إدارة مرور منطقة الباحة:

- شعبة الرخص

13. إدارة مرور منطقة الجوف:

- شعبة الرخص

14. إدارة مرور محافظة القريات:

- شعبة الرخص

15. إدارة مرور محافظة الطائف:

- شعبة الرخص

16. إدارة مرور محافظة جدة:

- شعبة الرخص.

30 يناير 2020 - 5 جمادى الآخر 1441
12:41 PM

"المرور" يدعو أصحاب المركبات التي تحمل لوحات غير سعودية للمراجعة

إذا تجاوزت مدة بقائها في المملكة 6 أشهر.. وذلك خلال مدة أقصاها 3 أشهر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
5
7,488

دعت الإدارة العامة للمرور، أصحاب المركبات التي تحمل لوحات تعريف غير سعودية تجاوزت مدة بقائها في المملكة ستة أشهر من تاريخ دخولها، لمراجعة إدارات المرور الرئيسة بالمناطق، وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ هذا الإعلان؛ لمعالجة أوضاع مركباتهم.

وشددت على ضرورة مراعاة إحضار المركبة التي تجاوزت مدة بقائها بالمملكة ستة أشهر من تاريخ دخولها، ووثيقة ملكيتها وتعبئة النماذج المطلوبة بكافة إدارات المرور الرئيسة بمناطق المملكة، تقديم براءة ذمة من المطالبات المالية لدى دولة التسجيل.

وأكدت أنه سيتم تطبيق العقوبات المقررة على المركبات المخالفة ومالكيها فور انتهاء المهلة المحددة لتصحيح أوضاعها.

وحددت الإدارة العامة للمرور، إدارات المرور الرئيسة بمناطق المملكة لمراجعتها وهي:

1. إدارة مرور منطقة الرياض:

- مرور قسم الروضة

2. إدارة مرور المنطقة الشرقية:

- حاضرة الدمام

- شعبة مرور محافظة حفر الباطن

- شعبة مرور محافظة الإحساء

- شعبة مرور محافظة الخفجي

3. إدارة مرور العاصمة المقدسة:

- شعبة الرخص

4. إدارة مرور منطقة المدينة المنورة:

- شعبة الرخص

5. إدارة مرور منطقة القصيم:

- شعبة الرخص

6. إدارة مرور منطقة عسير:

- شعبة الرخص

7. إدارة مرور منطقة تبوك:

- شعبة الرخص

8. إدارة مرور منطقة حائل:

- شعبة الرخص

9. إدارة مرور منطقة الحدود الشمالية:

- شعبة الرخص

10. إدارة مرور منطقة جازان:

- شعبة الرخص

11. إدارة مرور منطقة نجران:

- شعبة الرخص

12. إدارة مرور منطقة الباحة:

- شعبة الرخص

13. إدارة مرور منطقة الجوف:

- شعبة الرخص

14. إدارة مرور محافظة القريات:

- شعبة الرخص

15. إدارة مرور محافظة الطائف:

- شعبة الرخص

16. إدارة مرور محافظة جدة:

- شعبة الرخص.

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