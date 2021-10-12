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"العثيم": يُشيد بإطلاق سمو ولي العهد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار

اعتبرها تمثّل فتحًا جديدًا للاقتصاد السعودي لزيادة نموه وتنويع مصادره

رفع عبدالله بن صالح العثيم رئيس مجلس إدارة شركة عبدالله العثيم القابضة، أسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بمناسبة إطلاق سموه الاستراتيجية الوطنية للاستثمار والتي تثمل أحد الممكنات الرئيسية؛ لتحقيق رؤية المملكة 2030 تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين يحفظهما الله.

وقال "العثيم": إن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تمثل فتحًا جديدًا للاقتصاد السعودي لزيادة نموه وتنويع مصادره واستدامته من خلال الاستغلال الأمثل للقدرات الاستثمارية التي تزخر بها المملكة وصولًا لتحقيق العوائد الاقتصادية المستهدفة بحلول 2030.

وأشار للفوائد الإيجابية لإطلاق الاستراتيجية، والتي تتثمل في تعزيز بيئة الاستثمار وزيادة جاذبيتها وتطوير المزيد من الفرص غير المسبوقة، مع توفير الحلول التمويلية، وتعزيز موقع المملكة التنافسي على خارطة الاستثمارات الإقليمية والعالمية.

ونوّه "العثيم" بأن الاستراتيجية من شأنها أن تعزز فاعلية الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص لزيادة نموه ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. كما سترفع من صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال طرح الكثير من الفرص الواعدة، وحزم الحوافز للمشروعات الاستثمارية النوعية، وما يصاحب ذلك من إسهام متوقع في زيادة فرص العمل الجاذبة، وتحسين خبرات ومهارات الكوادر البشرية الوطنية والمساعدة في نقل وتوطين المعرفة.

وأكد توفر المقومات التي تساعد في تحقيق مقاصد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، وتحقيق أهدافها الطموحة، وفي مقدمتها الدعم والمساندة والمبادرات الوطنية المستمرة من القيادة الرشيدة، إضافة إلى الموقع الاستراتيجي للمملكة وما تزخر به من موارد وإمكانات هائلة؛ فضلًا عن قوة اقتصادها الذي يُعد الأكبر على مستوى الشرق الأوسط.

وختم "العثيم" تصريحه بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظهما الله- وأن يمدهما الله بالعون والتوفيق والسداد لخير ونماء مملكتنا الغالية، وأن يحفظ لبلادنا وأمنها وسلامها واستقرارها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العثيم": يُشيد بإطلاق سمو ولي العهد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار
سبق

رفع عبدالله بن صالح العثيم رئيس مجلس إدارة شركة عبدالله العثيم القابضة، أسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بمناسبة إطلاق سموه الاستراتيجية الوطنية للاستثمار والتي تثمل أحد الممكنات الرئيسية؛ لتحقيق رؤية المملكة 2030 تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين يحفظهما الله.

وقال "العثيم": إن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تمثل فتحًا جديدًا للاقتصاد السعودي لزيادة نموه وتنويع مصادره واستدامته من خلال الاستغلال الأمثل للقدرات الاستثمارية التي تزخر بها المملكة وصولًا لتحقيق العوائد الاقتصادية المستهدفة بحلول 2030.

وأشار للفوائد الإيجابية لإطلاق الاستراتيجية، والتي تتثمل في تعزيز بيئة الاستثمار وزيادة جاذبيتها وتطوير المزيد من الفرص غير المسبوقة، مع توفير الحلول التمويلية، وتعزيز موقع المملكة التنافسي على خارطة الاستثمارات الإقليمية والعالمية.

ونوّه "العثيم" بأن الاستراتيجية من شأنها أن تعزز فاعلية الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص لزيادة نموه ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. كما سترفع من صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال طرح الكثير من الفرص الواعدة، وحزم الحوافز للمشروعات الاستثمارية النوعية، وما يصاحب ذلك من إسهام متوقع في زيادة فرص العمل الجاذبة، وتحسين خبرات ومهارات الكوادر البشرية الوطنية والمساعدة في نقل وتوطين المعرفة.

وأكد توفر المقومات التي تساعد في تحقيق مقاصد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، وتحقيق أهدافها الطموحة، وفي مقدمتها الدعم والمساندة والمبادرات الوطنية المستمرة من القيادة الرشيدة، إضافة إلى الموقع الاستراتيجي للمملكة وما تزخر به من موارد وإمكانات هائلة؛ فضلًا عن قوة اقتصادها الذي يُعد الأكبر على مستوى الشرق الأوسط.

وختم "العثيم" تصريحه بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظهما الله- وأن يمدهما الله بالعون والتوفيق والسداد لخير ونماء مملكتنا الغالية، وأن يحفظ لبلادنا وأمنها وسلامها واستقرارها.

12 أكتوبر 2021 - 6 ربيع الأول 1443
02:00 PM

"العثيم": يُشيد بإطلاق سمو ولي العهد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار

اعتبرها تمثّل فتحًا جديدًا للاقتصاد السعودي لزيادة نموه وتنويع مصادره

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفع عبدالله بن صالح العثيم رئيس مجلس إدارة شركة عبدالله العثيم القابضة، أسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بمناسبة إطلاق سموه الاستراتيجية الوطنية للاستثمار والتي تثمل أحد الممكنات الرئيسية؛ لتحقيق رؤية المملكة 2030 تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين يحفظهما الله.

وقال "العثيم": إن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تمثل فتحًا جديدًا للاقتصاد السعودي لزيادة نموه وتنويع مصادره واستدامته من خلال الاستغلال الأمثل للقدرات الاستثمارية التي تزخر بها المملكة وصولًا لتحقيق العوائد الاقتصادية المستهدفة بحلول 2030.

وأشار للفوائد الإيجابية لإطلاق الاستراتيجية، والتي تتثمل في تعزيز بيئة الاستثمار وزيادة جاذبيتها وتطوير المزيد من الفرص غير المسبوقة، مع توفير الحلول التمويلية، وتعزيز موقع المملكة التنافسي على خارطة الاستثمارات الإقليمية والعالمية.

ونوّه "العثيم" بأن الاستراتيجية من شأنها أن تعزز فاعلية الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص لزيادة نموه ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. كما سترفع من صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال طرح الكثير من الفرص الواعدة، وحزم الحوافز للمشروعات الاستثمارية النوعية، وما يصاحب ذلك من إسهام متوقع في زيادة فرص العمل الجاذبة، وتحسين خبرات ومهارات الكوادر البشرية الوطنية والمساعدة في نقل وتوطين المعرفة.

وأكد توفر المقومات التي تساعد في تحقيق مقاصد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، وتحقيق أهدافها الطموحة، وفي مقدمتها الدعم والمساندة والمبادرات الوطنية المستمرة من القيادة الرشيدة، إضافة إلى الموقع الاستراتيجي للمملكة وما تزخر به من موارد وإمكانات هائلة؛ فضلًا عن قوة اقتصادها الذي يُعد الأكبر على مستوى الشرق الأوسط.

وختم "العثيم" تصريحه بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظهما الله- وأن يمدهما الله بالعون والتوفيق والسداد لخير ونماء مملكتنا الغالية، وأن يحفظ لبلادنا وأمنها وسلامها واستقرارها.

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