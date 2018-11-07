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"أمانة القصيم" تنجز ٢٥٥ مشروعاً وتدشّن ١٧٥ آخر بأكثر من 4 مليارات ريال

أمين المنطقة: تمثل جانباً من جوانب عطاء قيادة هذا الوطن الكريم لأبنائه

نفّذت أمانة منطقة القصيم وبلدياتها في مدن ومحافظات ومراكز المنطقة عدداً من المشاريع البلدية المتعددة حيث بلغت تكاليف المشاريع البلدية المختلفة الجاهزة للافتتاح ٢,٠٤٣,٩١٩,١٨٢ ريالا، فيما سيتم تدشين ووضع حجر الأساس لعدد من المشاريع بتكلفة ٢,٦١١,٥٧٦,٣٩٨ ريالاً.

وأوضح أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك الدوسري؛ أن هذه المشاريع تمثل جانباً من جوانب عطاء قيادة هذا الوطن الكريم لأبنائه.

وبيّن أن المشاريع تمثلت في الطرق والجسور؛ حيث بلغ عدد المشاريع المنجزة والجاهزة للافتتاح 103 مشروعات بتكاليف 1.049.676.748 ريالاً، وتمّ تنفيذ 3 جسور سفلتة بما يقارب 325 كلم طولياً وتركيب عدد 11600 عمود إنارة مختلفة الأطوال، وتنفيذ ما يزيد على 73 ألف متر مربع من الأرصفة والممرات.

وأفاد المهندس الدوسري؛ بأنه سيتم تدشين ووضع حجر الأساس لـ 75 مشروعاً بتكاليف قدرها 342.738.999 ريالاً، وتستهدف سفلتة طرق بطول 73 كلم طولياً، وتركيب عدد 2300 عمود إنارة وتنفيذ ما يزيد على 28 ألف متر مربع من الأرصفة والممرات، وأشار إلى أن مشاريع تصريف مياه الأمطار والسيول بلغ عدد المنجزة والجاهزة منها للافتتاح 39 مشروعاً، وبلغت تكاليفها 416.340.282 ريالاً، وتم تنفيذ ما يزيد على 43 كلم طولياً من شبكات تصريف السيول والأمطار، وسيتم تدشين ووضع حجر الأساس لعدد 12 مشروعاً بتكلفة قدرها 2.098.818.147 ريالاً، وتستهدف تنفيذ ما يقارب 140 كلم طولياً من شبكات تصريف مياه الأمطار والسيول في أعمال تراوح بين 15 و50 متراً شاملة أعمال الثقب الأفقي ومحطات الضخ والرفع للسيول وبحيرات التجميع.

ولفت الدوسري؛ النظر إلى أن مشاريع الحدائق والمتنزهات والساحات البلدية بلغ عدد المشاريع المنجزة والجاهزة للافتتاح 43 مشروعاً وبلغت تكاليفها 208.948.888 ريالاً، فيما تجاوزت المساحة المنفّذة من المسطحات الخضراء 600 ألف متر مربع، وسيتم تدشين ووضع حجر الأساس لعدد 44 مشروعاً بتكلفة قدرها 75.368.297 ريالاً، وتستهدف تنفيذ ما يزيد على 215 ألف متر مربع من الساحات والمتنزهات والمسطحات الخضراء.

وأفاد أمين منطقة القصيم بأن مشاريع المباني والأسواق البلدية بلغ عدد المشاريع المنجزة والجاهزة للافتتاح 70 مشروعاً، وبلغت تكاليفها 368.962.264 ريالاً وتشمل مشاريع المباني والمرافق البلدية والمرافق الحضرية وأسواق الخضار والفواكه وأسواق اللحوم وأسواق الماشية والطيور التي تم تنفيذها في منطقة القصيم، وسيتم تدشين ووضع حجر الأساس لعدد 44 مشروعاً بتكلفة 94.650.955 ريالاً.

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"أمانة القصيم" تنجز ٢٥٥ مشروعاً وتدشّن ١٧٥ آخر بأكثر من 4 مليارات ريال
سبق

نفّذت أمانة منطقة القصيم وبلدياتها في مدن ومحافظات ومراكز المنطقة عدداً من المشاريع البلدية المتعددة حيث بلغت تكاليف المشاريع البلدية المختلفة الجاهزة للافتتاح ٢,٠٤٣,٩١٩,١٨٢ ريالا، فيما سيتم تدشين ووضع حجر الأساس لعدد من المشاريع بتكلفة ٢,٦١١,٥٧٦,٣٩٨ ريالاً.

وأوضح أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك الدوسري؛ أن هذه المشاريع تمثل جانباً من جوانب عطاء قيادة هذا الوطن الكريم لأبنائه.

وبيّن أن المشاريع تمثلت في الطرق والجسور؛ حيث بلغ عدد المشاريع المنجزة والجاهزة للافتتاح 103 مشروعات بتكاليف 1.049.676.748 ريالاً، وتمّ تنفيذ 3 جسور سفلتة بما يقارب 325 كلم طولياً وتركيب عدد 11600 عمود إنارة مختلفة الأطوال، وتنفيذ ما يزيد على 73 ألف متر مربع من الأرصفة والممرات.

وأفاد المهندس الدوسري؛ بأنه سيتم تدشين ووضع حجر الأساس لـ 75 مشروعاً بتكاليف قدرها 342.738.999 ريالاً، وتستهدف سفلتة طرق بطول 73 كلم طولياً، وتركيب عدد 2300 عمود إنارة وتنفيذ ما يزيد على 28 ألف متر مربع من الأرصفة والممرات، وأشار إلى أن مشاريع تصريف مياه الأمطار والسيول بلغ عدد المنجزة والجاهزة منها للافتتاح 39 مشروعاً، وبلغت تكاليفها 416.340.282 ريالاً، وتم تنفيذ ما يزيد على 43 كلم طولياً من شبكات تصريف السيول والأمطار، وسيتم تدشين ووضع حجر الأساس لعدد 12 مشروعاً بتكلفة قدرها 2.098.818.147 ريالاً، وتستهدف تنفيذ ما يقارب 140 كلم طولياً من شبكات تصريف مياه الأمطار والسيول في أعمال تراوح بين 15 و50 متراً شاملة أعمال الثقب الأفقي ومحطات الضخ والرفع للسيول وبحيرات التجميع.

ولفت الدوسري؛ النظر إلى أن مشاريع الحدائق والمتنزهات والساحات البلدية بلغ عدد المشاريع المنجزة والجاهزة للافتتاح 43 مشروعاً وبلغت تكاليفها 208.948.888 ريالاً، فيما تجاوزت المساحة المنفّذة من المسطحات الخضراء 600 ألف متر مربع، وسيتم تدشين ووضع حجر الأساس لعدد 44 مشروعاً بتكلفة قدرها 75.368.297 ريالاً، وتستهدف تنفيذ ما يزيد على 215 ألف متر مربع من الساحات والمتنزهات والمسطحات الخضراء.

وأفاد أمين منطقة القصيم بأن مشاريع المباني والأسواق البلدية بلغ عدد المشاريع المنجزة والجاهزة للافتتاح 70 مشروعاً، وبلغت تكاليفها 368.962.264 ريالاً وتشمل مشاريع المباني والمرافق البلدية والمرافق الحضرية وأسواق الخضار والفواكه وأسواق اللحوم وأسواق الماشية والطيور التي تم تنفيذها في منطقة القصيم، وسيتم تدشين ووضع حجر الأساس لعدد 44 مشروعاً بتكلفة 94.650.955 ريالاً.

07 نوفمبر 2018 - 29 صفر 1440
08:45 AM
اخر تعديل
07 نوفمبر 2018 - 29 صفر 1440
02:14 PM

"أمانة القصيم" تنجز ٢٥٥ مشروعاً وتدشّن ١٧٥ آخر بأكثر من 4 مليارات ريال

أمين المنطقة: تمثل جانباً من جوانب عطاء قيادة هذا الوطن الكريم لأبنائه

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نفّذت أمانة منطقة القصيم وبلدياتها في مدن ومحافظات ومراكز المنطقة عدداً من المشاريع البلدية المتعددة حيث بلغت تكاليف المشاريع البلدية المختلفة الجاهزة للافتتاح ٢,٠٤٣,٩١٩,١٨٢ ريالا، فيما سيتم تدشين ووضع حجر الأساس لعدد من المشاريع بتكلفة ٢,٦١١,٥٧٦,٣٩٨ ريالاً.

وأوضح أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك الدوسري؛ أن هذه المشاريع تمثل جانباً من جوانب عطاء قيادة هذا الوطن الكريم لأبنائه.

وبيّن أن المشاريع تمثلت في الطرق والجسور؛ حيث بلغ عدد المشاريع المنجزة والجاهزة للافتتاح 103 مشروعات بتكاليف 1.049.676.748 ريالاً، وتمّ تنفيذ 3 جسور سفلتة بما يقارب 325 كلم طولياً وتركيب عدد 11600 عمود إنارة مختلفة الأطوال، وتنفيذ ما يزيد على 73 ألف متر مربع من الأرصفة والممرات.

وأفاد المهندس الدوسري؛ بأنه سيتم تدشين ووضع حجر الأساس لـ 75 مشروعاً بتكاليف قدرها 342.738.999 ريالاً، وتستهدف سفلتة طرق بطول 73 كلم طولياً، وتركيب عدد 2300 عمود إنارة وتنفيذ ما يزيد على 28 ألف متر مربع من الأرصفة والممرات، وأشار إلى أن مشاريع تصريف مياه الأمطار والسيول بلغ عدد المنجزة والجاهزة منها للافتتاح 39 مشروعاً، وبلغت تكاليفها 416.340.282 ريالاً، وتم تنفيذ ما يزيد على 43 كلم طولياً من شبكات تصريف السيول والأمطار، وسيتم تدشين ووضع حجر الأساس لعدد 12 مشروعاً بتكلفة قدرها 2.098.818.147 ريالاً، وتستهدف تنفيذ ما يقارب 140 كلم طولياً من شبكات تصريف مياه الأمطار والسيول في أعمال تراوح بين 15 و50 متراً شاملة أعمال الثقب الأفقي ومحطات الضخ والرفع للسيول وبحيرات التجميع.

ولفت الدوسري؛ النظر إلى أن مشاريع الحدائق والمتنزهات والساحات البلدية بلغ عدد المشاريع المنجزة والجاهزة للافتتاح 43 مشروعاً وبلغت تكاليفها 208.948.888 ريالاً، فيما تجاوزت المساحة المنفّذة من المسطحات الخضراء 600 ألف متر مربع، وسيتم تدشين ووضع حجر الأساس لعدد 44 مشروعاً بتكلفة قدرها 75.368.297 ريالاً، وتستهدف تنفيذ ما يزيد على 215 ألف متر مربع من الساحات والمتنزهات والمسطحات الخضراء.

وأفاد أمين منطقة القصيم بأن مشاريع المباني والأسواق البلدية بلغ عدد المشاريع المنجزة والجاهزة للافتتاح 70 مشروعاً، وبلغت تكاليفها 368.962.264 ريالاً وتشمل مشاريع المباني والمرافق البلدية والمرافق الحضرية وأسواق الخضار والفواكه وأسواق اللحوم وأسواق الماشية والطيور التي تم تنفيذها في منطقة القصيم، وسيتم تدشين ووضع حجر الأساس لعدد 44 مشروعاً بتكلفة 94.650.955 ريالاً.

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