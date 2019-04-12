مصر .. تسجيل 126 إصابة جديدة و13 وفاة
ارتفاع الإصابات إلى 2.065
ذكرت وزارة الصحة المصرية، اليوم (الأحد)، أنها سجلت 13 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا الجديد، كما سجلت 126 إصابة جديدة.
وأوضحت الوزارة في بيان أن حالات الشفاء بين مصابي فيروس كورونا ارتفعت إلى 447 شخصًا وخرجوا جميعًا من مستشفيات العزل.
وأضافت أن عدد حالات الوفاة وصل إلى 159، فيما وصل عدد الإصابات إلى 2065.
مصر
فيروس كورونا الجديد
مصر .. تسجيل 126 إصابة جديدة و13 وفاة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-04-12
ذكرت وزارة الصحة المصرية، اليوم (الأحد)، أنها سجلت 13 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا الجديد، كما سجلت 126 إصابة جديدة.
وأوضحت الوزارة في بيان أن حالات الشفاء بين مصابي فيروس كورونا ارتفعت إلى 447 شخصًا وخرجوا جميعًا من مستشفيات العزل.
وأضافت أن عدد حالات الوفاة وصل إلى 159، فيما وصل عدد الإصابات إلى 2065.
12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
10:06 PM
اخر تعديل
12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
11:30 PM
مصر .. تسجيل 126 إصابة جديدة و13 وفاة
ارتفاع الإصابات إلى 2.065
ذكرت وزارة الصحة المصرية، اليوم (الأحد)، أنها سجلت 13 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا الجديد، كما سجلت 126 إصابة جديدة.
وأوضحت الوزارة في بيان أن حالات الشفاء بين مصابي فيروس كورونا ارتفعت إلى 447 شخصًا وخرجوا جميعًا من مستشفيات العزل.
وأضافت أن عدد حالات الوفاة وصل إلى 159، فيما وصل عدد الإصابات إلى 2065.