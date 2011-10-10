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"خالد بن سلمان" في لقاء مع "بومبيو": تم التأكيد عـلى عُمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين

نائب وزير الدفاع: بحثنا أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات لمواجهة التحديات المشتركة

قال نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان: "سُررت بلقاء وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم؛ حيث تم التأكيد عـلى عُمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، وبحثنا أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لمواجهة التحديات المشتركة للحفاظ على الأمن الإقليمي والدولي".

جاء ذلك في تغريدة على حساب الأمير خالد بن سلمان الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

خالد بن سلمان مايك بومبيو

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"خالد بن سلمان" في لقاء مع "بومبيو": تم التأكيد عـلى عُمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين
سبق

قال نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان: "سُررت بلقاء وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم؛ حيث تم التأكيد عـلى عُمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، وبحثنا أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لمواجهة التحديات المشتركة للحفاظ على الأمن الإقليمي والدولي".

جاء ذلك في تغريدة على حساب الأمير خالد بن سلمان الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

10 أكتوبر 2019 - 11 صفر 1441
08:37 AM

"خالد بن سلمان" في لقاء مع "بومبيو": تم التأكيد عـلى عُمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين

نائب وزير الدفاع: بحثنا أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات لمواجهة التحديات المشتركة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان: "سُررت بلقاء وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم؛ حيث تم التأكيد عـلى عُمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، وبحثنا أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لمواجهة التحديات المشتركة للحفاظ على الأمن الإقليمي والدولي".

جاء ذلك في تغريدة على حساب الأمير خالد بن سلمان الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

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