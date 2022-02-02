قد تتحرك أثناء الوقوف التام.. "التجارة" تستدعي 50 مركبة مرسيدس

الوزارة دعت إلى التواصل مع الشركة لإجراء التحديثات اللازمة مجانًا

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 50 مركبة مرسيدس "Sprinter" 2021.

وقالت الوزارة: إن الاستدعاء جاء بسبب خلل في ناقل الحركة قد يؤدي إلى تحرّك المركبة بشكل مفاجئ أثناء وضعية الوقوف التام (P)، مما يزيد من خطر وقوع حادث.

ودعت الوزارة إلى التواصل مع الشركة لإجراء التحديثات اللازمة مجانًا.