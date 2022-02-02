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قد تتحرك أثناء الوقوف التام.. "التجارة" تستدعي 50 مركبة مرسيدس

الوزارة دعت إلى التواصل مع الشركة لإجراء التحديثات اللازمة مجانًا

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 50 مركبة مرسيدس "Sprinter" 2021.

وقالت الوزارة: إن الاستدعاء جاء بسبب خلل في ناقل الحركة قد يؤدي إلى تحرّك المركبة بشكل مفاجئ أثناء وضعية الوقوف التام (P)، مما يزيد من خطر وقوع حادث.

ودعت الوزارة إلى التواصل مع الشركة لإجراء التحديثات اللازمة مجانًا.

وزارة التجارة

الرئيسية/ سيارات / أخبار السيارات

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قد تتحرك أثناء الوقوف التام.. "التجارة" تستدعي 50 مركبة مرسيدس
سبق

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 50 مركبة مرسيدس "Sprinter" 2021.

وقالت الوزارة: إن الاستدعاء جاء بسبب خلل في ناقل الحركة قد يؤدي إلى تحرّك المركبة بشكل مفاجئ أثناء وضعية الوقوف التام (P)، مما يزيد من خطر وقوع حادث.

ودعت الوزارة إلى التواصل مع الشركة لإجراء التحديثات اللازمة مجانًا.

02 فبراير 2022 - 1 رجب 1443
04:08 PM

قد تتحرك أثناء الوقوف التام.. "التجارة" تستدعي 50 مركبة مرسيدس

الوزارة دعت إلى التواصل مع الشركة لإجراء التحديثات اللازمة مجانًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 50 مركبة مرسيدس "Sprinter" 2021.

وقالت الوزارة: إن الاستدعاء جاء بسبب خلل في ناقل الحركة قد يؤدي إلى تحرّك المركبة بشكل مفاجئ أثناء وضعية الوقوف التام (P)، مما يزيد من خطر وقوع حادث.

ودعت الوزارة إلى التواصل مع الشركة لإجراء التحديثات اللازمة مجانًا.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,133
201,250 سيارة ..

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