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استجابة لدعوة نائب عمدتها .. أمير الرياض بالنيابة يزور "موسكو"

قرملي: تأتي استكمالاً للتطلع المثمر وآفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري

يقوم الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة، بزيارة رسمية إلى مدينة موسكو؛ عاصمة روسيا الاتحادية، استجابة لدعوة نائب عمدة موسكو مكسيم لكسوتوف.

ونوّه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية الدكتور رائد بن خالد قرملي؛ في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين والمكانة الدولية التي تحظى بها المملكة وروسيا.

وبيّن أن زيارة أمير منطقة الرياض بالنيابة تأتي استكمالاً للتطلع المثمر وآفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري وتبادل الخبرات من خلال اللقاءات المتعدّدة مع المسؤولين والاطلاع على الجوانب التقنية والتطويرية في المجالات المتعددة، مشيراً إلى أن موسكو عاصمة روسيا الاتحادية أكبر مناطقها سكاناً، حيث يقطنها قرابة 13 مليون نسمة.

وأشاد الدكتور قرملي؛ بمستوى التفاهم المؤسسي بين البلدين، وفرص الاستثمار الواعدة التي تعزّزها رؤية المملكة 2030.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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استجابة لدعوة نائب عمدتها .. أمير الرياض بالنيابة يزور "موسكو"
سبق

يقوم الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة، بزيارة رسمية إلى مدينة موسكو؛ عاصمة روسيا الاتحادية، استجابة لدعوة نائب عمدة موسكو مكسيم لكسوتوف.

ونوّه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية الدكتور رائد بن خالد قرملي؛ في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين والمكانة الدولية التي تحظى بها المملكة وروسيا.

وبيّن أن زيارة أمير منطقة الرياض بالنيابة تأتي استكمالاً للتطلع المثمر وآفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري وتبادل الخبرات من خلال اللقاءات المتعدّدة مع المسؤولين والاطلاع على الجوانب التقنية والتطويرية في المجالات المتعددة، مشيراً إلى أن موسكو عاصمة روسيا الاتحادية أكبر مناطقها سكاناً، حيث يقطنها قرابة 13 مليون نسمة.

وأشاد الدكتور قرملي؛ بمستوى التفاهم المؤسسي بين البلدين، وفرص الاستثمار الواعدة التي تعزّزها رؤية المملكة 2030.

08 يوليو 2019 - 5 ذو القعدة 1440
10:01 AM

استجابة لدعوة نائب عمدتها .. أمير الرياض بالنيابة يزور "موسكو"

قرملي: تأتي استكمالاً للتطلع المثمر وآفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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يقوم الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة، بزيارة رسمية إلى مدينة موسكو؛ عاصمة روسيا الاتحادية، استجابة لدعوة نائب عمدة موسكو مكسيم لكسوتوف.

ونوّه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية الدكتور رائد بن خالد قرملي؛ في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين والمكانة الدولية التي تحظى بها المملكة وروسيا.

وبيّن أن زيارة أمير منطقة الرياض بالنيابة تأتي استكمالاً للتطلع المثمر وآفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري وتبادل الخبرات من خلال اللقاءات المتعدّدة مع المسؤولين والاطلاع على الجوانب التقنية والتطويرية في المجالات المتعددة، مشيراً إلى أن موسكو عاصمة روسيا الاتحادية أكبر مناطقها سكاناً، حيث يقطنها قرابة 13 مليون نسمة.

وأشاد الدكتور قرملي؛ بمستوى التفاهم المؤسسي بين البلدين، وفرص الاستثمار الواعدة التي تعزّزها رؤية المملكة 2030.

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