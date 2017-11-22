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مفاوضات لعقد "اتفاقية للتجارة الحرة" بين دول مجلس التعاون وبريطانيا

تصريح للوزير "جريمستون" كشف فيه عن المدة المتوقع استغراقها للتوقيع

قال وزير الاستثمار البريطاني جيري جريمستون، اليوم الإثنين، إن بريطانيا تتفاوض مع دول مجلس التعاون الخليجي بشأن اتفاقية للتجارة الحرة.

وذكر "جريمستون"، في مؤتمر في دبي، أن الاتفاقية ستبرم في غضون 12 شهراً.

وأظهر موقع إلكتروني للحكومة البريطانية، أن دول مجلس التعاون الخليجي هي بالفعل شريك تجاري مهم لبريطانيا، إذ بلغت قيمة الصادرات البريطانية لها نحو 22 مليار جنيه إسترليني (29.57 مليار دولار)، بينما تجاوزت قيمة التجارة بين الجانبين 30 مليار جنيه إسترليني في عام 2020.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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مفاوضات لعقد "اتفاقية للتجارة الحرة" بين دول مجلس التعاون وبريطانيا
سبق

قال وزير الاستثمار البريطاني جيري جريمستون، اليوم الإثنين، إن بريطانيا تتفاوض مع دول مجلس التعاون الخليجي بشأن اتفاقية للتجارة الحرة.

وذكر "جريمستون"، في مؤتمر في دبي، أن الاتفاقية ستبرم في غضون 12 شهراً.

وأظهر موقع إلكتروني للحكومة البريطانية، أن دول مجلس التعاون الخليجي هي بالفعل شريك تجاري مهم لبريطانيا، إذ بلغت قيمة الصادرات البريطانية لها نحو 22 مليار جنيه إسترليني (29.57 مليار دولار)، بينما تجاوزت قيمة التجارة بين الجانبين 30 مليار جنيه إسترليني في عام 2020.

22 نوفمبر 2021 - 17 ربيع الآخر 1443
10:38 AM

مفاوضات لعقد "اتفاقية للتجارة الحرة" بين دول مجلس التعاون وبريطانيا

تصريح للوزير "جريمستون" كشف فيه عن المدة المتوقع استغراقها للتوقيع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال وزير الاستثمار البريطاني جيري جريمستون، اليوم الإثنين، إن بريطانيا تتفاوض مع دول مجلس التعاون الخليجي بشأن اتفاقية للتجارة الحرة.

وذكر "جريمستون"، في مؤتمر في دبي، أن الاتفاقية ستبرم في غضون 12 شهراً.

وأظهر موقع إلكتروني للحكومة البريطانية، أن دول مجلس التعاون الخليجي هي بالفعل شريك تجاري مهم لبريطانيا، إذ بلغت قيمة الصادرات البريطانية لها نحو 22 مليار جنيه إسترليني (29.57 مليار دولار)، بينما تجاوزت قيمة التجارة بين الجانبين 30 مليار جنيه إسترليني في عام 2020.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,750
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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12,285
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38 مليار ..

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14,218
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