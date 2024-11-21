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بعد أن منع المتظاهرون جلسته الماضية.. هل يلتئم البرلمان اللبناني الأربعاء المقبل؟

"بري" دعا لاجتماع لجنتي المال والموازنة والإدارة والعدل

بعد أن أرجأ مجلس النواب اللبناني جلسته الثلاثاء الماضي بعد محاصرة المتظاهرين للمجلس وغلق الشوارع المؤدية إليه، دعا رئيس المجلس نبيه بري اليوم (الخميس)، لعقد جلسة برلمانية الأسبوع المقبل لدراسة مسودة تشريع يتعلق بسرية المصارف واسترداد أموال الدولة المنهوبة.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، بأن "بري" دعا لجنتي المال والموازنة والإدارة والعدل إلى جلسة مشتركة عند العاشرة من قبل ظهر الأربعاء المقبل؛ لدرس اقتراحات القوانين المتعلقة بسرية المصارف واقتراحي القانونين المتعلقين باسترداد الأموال المنهوبة، وفقاً لـ"رويترز".

وتجيء دعوة رئيس مجلس النواب وسط استمرار المظاهرات، التي يشهدها لبنان منذ أكثر من شهر احتجاجًا على النخبة الحاكمة، والتي تسببت في منع جلسته الماضية، ما يثير التساؤل حول إمكانية عقد جلسة المجلس الأسبوع المقبل مع استمرار الظروف ذاتها.

البرلمان اللبناني مجلس النواب اللبناني

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بعد أن منع المتظاهرون جلسته الماضية.. هل يلتئم البرلمان اللبناني الأربعاء المقبل؟
سبق

بعد أن أرجأ مجلس النواب اللبناني جلسته الثلاثاء الماضي بعد محاصرة المتظاهرين للمجلس وغلق الشوارع المؤدية إليه، دعا رئيس المجلس نبيه بري اليوم (الخميس)، لعقد جلسة برلمانية الأسبوع المقبل لدراسة مسودة تشريع يتعلق بسرية المصارف واسترداد أموال الدولة المنهوبة.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، بأن "بري" دعا لجنتي المال والموازنة والإدارة والعدل إلى جلسة مشتركة عند العاشرة من قبل ظهر الأربعاء المقبل؛ لدرس اقتراحات القوانين المتعلقة بسرية المصارف واقتراحي القانونين المتعلقين باسترداد الأموال المنهوبة، وفقاً لـ"رويترز".

وتجيء دعوة رئيس مجلس النواب وسط استمرار المظاهرات، التي يشهدها لبنان منذ أكثر من شهر احتجاجًا على النخبة الحاكمة، والتي تسببت في منع جلسته الماضية، ما يثير التساؤل حول إمكانية عقد جلسة المجلس الأسبوع المقبل مع استمرار الظروف ذاتها.

21 نوفمبر 2019 - 24 ربيع الأول 1441
04:15 PM

بعد أن منع المتظاهرون جلسته الماضية.. هل يلتئم البرلمان اللبناني الأربعاء المقبل؟

"بري" دعا لاجتماع لجنتي المال والموازنة والإدارة والعدل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بعد أن أرجأ مجلس النواب اللبناني جلسته الثلاثاء الماضي بعد محاصرة المتظاهرين للمجلس وغلق الشوارع المؤدية إليه، دعا رئيس المجلس نبيه بري اليوم (الخميس)، لعقد جلسة برلمانية الأسبوع المقبل لدراسة مسودة تشريع يتعلق بسرية المصارف واسترداد أموال الدولة المنهوبة.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، بأن "بري" دعا لجنتي المال والموازنة والإدارة والعدل إلى جلسة مشتركة عند العاشرة من قبل ظهر الأربعاء المقبل؛ لدرس اقتراحات القوانين المتعلقة بسرية المصارف واقتراحي القانونين المتعلقين باسترداد الأموال المنهوبة، وفقاً لـ"رويترز".

وتجيء دعوة رئيس مجلس النواب وسط استمرار المظاهرات، التي يشهدها لبنان منذ أكثر من شهر احتجاجًا على النخبة الحاكمة، والتي تسببت في منع جلسته الماضية، ما يثير التساؤل حول إمكانية عقد جلسة المجلس الأسبوع المقبل مع استمرار الظروف ذاتها.

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