بحفل استقبال خاص.. "الثبيتي" يستقبل المعلمين الجدد بـ"تعليم القريات"

تابع عمل لجان المقابلات ووجّه بتوفير كل الخدمات لهم

تابع مدير التعليم بالقريات الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي، وبحضور المساعد للشؤون المدرسية الأستاذ محمد بن ثابت الزايدي، سير أعمال اليوم الأول من إجراء المقابلات الشخصية للمعلمين الجدد.

واستقبل "الثبيتي" المعلمين مرحّباً بهم في إدارة التعليم بالقريات، كما تحدث لهم عن مكانة المعلم ودوره في بناء الوطن وتربية الأجيال، واطّلع على تنظيم اللجان والمقابلات، ووجه بتقديم كل الخدمات والرعاية للمعلمين والمعلمات المعينين حديثاً وتسهيل الإجراءات.

يذكر أن شؤون المعلمين أعدت استقبالاً حافلاً للمعلمين الجدد المعينين لديها حيث تم خلاله تقديم بوفيه الإفطار وتوفير حافلات خاصة بنقل المعلمين من مقر المقابلات إلى مستشفى الملك فيصل بالقريات لإكمال إجراءاتهم، وقد أوضح الأستاذ سعد المالكي مدير شؤون المعلمين أن المقابلات تسير بشكل ميسر متمنياً للمعلمين التوفيق والنجاح.