وانخفضت الحصيلة اليومية لوفيات كورونا لأقل من 300 وفاة؛ حيث قالت الوازاة: تم تسجيل 268 وفاة جديدة بفيروس كوورنا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 24543 حالة.

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية اليوم، عن تسجيل 1309 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 213435 حالة.

الحصيلة اليومية لوفيات كورونا في إسبانيا تنخفض لأقل من 300 صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-30 أعلنت وزارة الصحة الإسبانية اليوم، عن تسجيل 1309 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 213435 حالة. وانخفضت الحصيلة اليومية لوفيات كورونا لأقل من 300 وفاة؛ حيث قالت الوازاة: تم تسجيل 268 وفاة جديدة بفيروس كوورنا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 24543 حالة.

30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441 12:44 PM

الحصيلة اليومية لوفيات كورونا في إسبانيا تنخفض لأقل من 300 تسجيل 1309 إصابات جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 213435 حالة





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أعلنت وزارة الصحة الإسبانية اليوم، عن تسجيل 1309 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 213435 حالة.

وانخفضت الحصيلة اليومية لوفيات كورونا لأقل من 300 وفاة؛ حيث قالت الوازاة: تم تسجيل 268 وفاة جديدة بفيروس كوورنا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 24543 حالة.