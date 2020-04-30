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الحصيلة اليومية لوفيات كورونا في إسبانيا تنخفض لأقل من 300

تسجيل 1309 إصابات جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 213435 حالة

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية اليوم، عن تسجيل 1309 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 213435 حالة.

وانخفضت الحصيلة اليومية لوفيات كورونا لأقل من 300 وفاة؛ حيث قالت الوازاة: تم تسجيل 268 وفاة جديدة بفيروس كوورنا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 24543 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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الحصيلة اليومية لوفيات كورونا في إسبانيا تنخفض لأقل من 300
سبق

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية اليوم، عن تسجيل 1309 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 213435 حالة.

وانخفضت الحصيلة اليومية لوفيات كورونا لأقل من 300 وفاة؛ حيث قالت الوازاة: تم تسجيل 268 وفاة جديدة بفيروس كوورنا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 24543 حالة.

30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441
12:44 PM

الحصيلة اليومية لوفيات كورونا في إسبانيا تنخفض لأقل من 300

تسجيل 1309 إصابات جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 213435 حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الإسبانية اليوم، عن تسجيل 1309 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 213435 حالة.

وانخفضت الحصيلة اليومية لوفيات كورونا لأقل من 300 وفاة؛ حيث قالت الوازاة: تم تسجيل 268 وفاة جديدة بفيروس كوورنا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 24543 حالة.

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