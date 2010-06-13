"صحة ينبع" تعتمد البصمة بالمراكز الداخلية والخارجية للارتقاء بالخدمات

البدء بمركز الشرقية ويتم الانتهاء من هذه المرحلة في مدة لا تتجاوز عشرة أيّام

شرعت صحة محافظة ينبع في اعتماد البصمة في إثبات حضور منسوبي المراكز الصحية الداخلية والخارجية بالمرحلة الثانية، وذلك في تركيب أجهزة الحضور والانصراف، حيث تم البدء بمركز صحي الشرقية بالمحافظة على أن يتم الانتهاء من هذه المرحلة في مدة لا تتجاوز عشرة أيّام.



ويأتي القرار في إطار حرص وزارة الصحة على تقديم أرقى الخدمات الصحية لجميع المراجعين وفي جميع المواقع التابعة للقطاع ويواكب تطلعات وزارة الصحة تزامنًا مع رؤية المملكة 2030 في جانب التعاملات الإلكترونية.



يشار إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى لتركيب أجهزة الحضور والانصراف لموظفي إدارة القطاع الصحي ومستشفى ينبع العام، ويتم الآن متابعتها بشكل إلكتروني بمتابعة من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة الدكتور عبدالحميد الصبحي.





يذكر أن هذا النظام كان قد حقق نجاحًا كبيرًا في قطاع صحة ينبع ومستشفى ينبع العام والذي تم تطبيقه فيها، ومن المقرر أن يطبق في جميع المراكز الداخلية والخارجية بالمحافظة.