النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"مدني جازان" يحذر من خطر الاقتراب من تجمعات المياه

عقب تنبيه "الأرصاد" من هطول أمطار مصحوبة برياح

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان إلى توخي الحيطة والحذر ، والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة ؛ ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة ، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه وعدم المجازفة ودخول الأودية ، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.

وأكدت المديرية أنها اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء على ما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية.

جاء ذلك بعدما نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى جريان السيول وشبه انعدام في الرؤية.

وتشمل الحالة مدينة جيزان ومحافظات أبو عريش وأحد المسارحة والحرث والداير والدرب والرّيث والطوال والعارضة والعيدابي وبيش وصامطة وصبيا وضمد وفرسان وفيفاء وهروب.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"مدني جازان" يحذر من خطر الاقتراب من تجمعات المياه
سبق

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان إلى توخي الحيطة والحذر ، والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة ؛ ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة ، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه وعدم المجازفة ودخول الأودية ، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.

وأكدت المديرية أنها اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء على ما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية.

جاء ذلك بعدما نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى جريان السيول وشبه انعدام في الرؤية.

وتشمل الحالة مدينة جيزان ومحافظات أبو عريش وأحد المسارحة والحرث والداير والدرب والرّيث والطوال والعارضة والعيدابي وبيش وصامطة وصبيا وضمد وفرسان وفيفاء وهروب.

28 سبتمبر 2019 - 29 محرّم 1441
12:56 PM

"مدني جازان" يحذر من خطر الاقتراب من تجمعات المياه

عقب تنبيه "الأرصاد" من هطول أمطار مصحوبة برياح

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
268

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان إلى توخي الحيطة والحذر ، والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة ؛ ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة ، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه وعدم المجازفة ودخول الأودية ، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.

وأكدت المديرية أنها اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء على ما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية.

جاء ذلك بعدما نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى جريان السيول وشبه انعدام في الرؤية.

وتشمل الحالة مدينة جيزان ومحافظات أبو عريش وأحد المسارحة والحرث والداير والدرب والرّيث والطوال والعارضة والعيدابي وبيش وصامطة وصبيا وضمد وفرسان وفيفاء وهروب.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,122
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,207
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,212
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,789

كاريكاتير

اليوم الوطني السعودي 89 .. طيب على طيب

المقالات

يوم الوطن.. استشراف المستقبل

يوم الوطن.. استشراف المستقبل

عبدالله بن خميس العمري
هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

عبدالغني الشيخ
المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

يحيى فقيهي
ملك وسيرة

ملك وسيرة

يحيى رفاعي
وطن القمة والهمة بنبض

وطن القمة والهمة بنبض

مساعد السعيد
كيف نحتفل بيوم الوطن؟

كيف نحتفل بيوم الوطن؟

ماجد البريكان
اليوم الوطني الـ89.. همة القيادة وقمة المكانة

اليوم الوطني الـ89.. همة القيادة وقمة المكانة

خالد الشبانة
اليوم الوطني.. عزيمة مؤسس وشموخ وطن

اليوم الوطني.. عزيمة مؤسس وشموخ وطن

حواء القرني
تطوير نظام التعليم والابتعاث الخارجي

تطوير نظام التعليم والابتعاث الخارجي

محمد المنيع
إيقاف الخدمات.. والشركات "أبخص"

إيقاف الخدمات.. والشركات "أبخص"

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة