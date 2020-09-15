بالتفاصيل... للمواطنين كيف تحصل على "إذن سفر للخارج" من منصة "أبشر"
محددة بيانات ومستندات
حددت قرارات وزارة الداخلية التي تخص فتح المنافذ والمطارات بشكل جزئي يوم 15سبتمبر 2020 لاستقبال المسافرين والقادمين من دول الخليج والمقيمين من الخارج بعض فئات المواطنين المسموح لهم بالسفر للخارج بشكل استثنائي ويكون رفع الطلب بالطريقة التالية:
1- الدخول الى موقع منصة أبشر وليس التطبيق.
2- ثم الضغط على "خدماتي".
3- ثم الضغط على الجوازات.
4- ثم اختيار أيقونة مركز الرسائل والطلبات.
5- ثم تدخل البيانات.
6- ثم تختار المديرية العامة للجوازات، ثم خدمة تصريح السفر الاستثنائي وارفق المستندات المؤكدة لسبب السفر ثم تقديم الطلب (إرساله).
بالتفاصيل... للمواطنين كيف تحصل على "إذن سفر للخارج" من منصة "أبشر"
خالد خليلسبق2020-09-15
حددت قرارات وزارة الداخلية التي تخص فتح المنافذ والمطارات بشكل جزئي يوم 15سبتمبر 2020 لاستقبال المسافرين والقادمين من دول الخليج والمقيمين من الخارج بعض فئات المواطنين المسموح لهم بالسفر للخارج بشكل استثنائي ويكون رفع الطلب بالطريقة التالية:
1- الدخول الى موقع منصة أبشر وليس التطبيق.
2- ثم الضغط على "خدماتي".
3- ثم الضغط على الجوازات.
4- ثم اختيار أيقونة مركز الرسائل والطلبات.
5- ثم تدخل البيانات.
6- ثم تختار المديرية العامة للجوازات، ثم خدمة تصريح السفر الاستثنائي وارفق المستندات المؤكدة لسبب السفر ثم تقديم الطلب (إرساله).
حددت قرارات وزارة الداخلية التي تخص فتح المنافذ والمطارات بشكل جزئي يوم 15سبتمبر 2020 لاستقبال المسافرين والقادمين من دول الخليج والمقيمين من الخارج بعض فئات المواطنين المسموح لهم بالسفر للخارج بشكل استثنائي ويكون رفع الطلب بالطريقة التالية:
1- الدخول الى موقع منصة أبشر وليس التطبيق.
2- ثم الضغط على "خدماتي".
3- ثم الضغط على الجوازات.
4- ثم اختيار أيقونة مركز الرسائل والطلبات.
5- ثم تدخل البيانات.
6- ثم تختار المديرية العامة للجوازات، ثم خدمة تصريح السفر الاستثنائي وارفق المستندات المؤكدة لسبب السفر ثم تقديم الطلب (إرساله).