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موجة حر شبه قوية بمعظم المناطق بدايتها اليوم.. الحصيني: لا غرابة أنه "طبّاخ اللون"

وسط توقعات بارتفاع في درجات الحرارة يتراوح بين أربع وخمس درجات مئوية

‫توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية موجة حر شبه قوية على معظم المناطق.

وأضاف عبر حسابه في تويتر، متوقع ارتفاع في الحرارة؛ يتراوح الارتفاع بين أربع وخمس درجات مئوية من اليوم الثلاثاء، ويكون واضحاً نهاية الأسبوع -إلا أن يصرفه الله-.

وتابع: لا غرابة في ذلك، فنحن نعيش في موسم طبّاخ اللون الذي يحوّل التمر من اللون الأخضر إلى اللون الأصفر أو الأحمر.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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موجة حر شبه قوية بمعظم المناطق بدايتها اليوم.. الحصيني: لا غرابة أنه "طبّاخ اللون"
سبق

‫توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية موجة حر شبه قوية على معظم المناطق.

وأضاف عبر حسابه في تويتر، متوقع ارتفاع في الحرارة؛ يتراوح الارتفاع بين أربع وخمس درجات مئوية من اليوم الثلاثاء، ويكون واضحاً نهاية الأسبوع -إلا أن يصرفه الله-.

وتابع: لا غرابة في ذلك، فنحن نعيش في موسم طبّاخ اللون الذي يحوّل التمر من اللون الأخضر إلى اللون الأصفر أو الأحمر.

22 يونيو 2021 - 12 ذو القعدة 1442
08:30 AM

موجة حر شبه قوية بمعظم المناطق بدايتها اليوم.. الحصيني: لا غرابة أنه "طبّاخ اللون"

وسط توقعات بارتفاع في درجات الحرارة يتراوح بين أربع وخمس درجات مئوية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
2,568

‫توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية موجة حر شبه قوية على معظم المناطق.

وأضاف عبر حسابه في تويتر، متوقع ارتفاع في الحرارة؛ يتراوح الارتفاع بين أربع وخمس درجات مئوية من اليوم الثلاثاء، ويكون واضحاً نهاية الأسبوع -إلا أن يصرفه الله-.

وتابع: لا غرابة في ذلك، فنحن نعيش في موسم طبّاخ اللون الذي يحوّل التمر من اللون الأخضر إلى اللون الأصفر أو الأحمر.

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