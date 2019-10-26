صحفية أمريكية في منتدى مسك للإعلام: "التدوين الصوتي" أداة تأثير إنسانية

آخر الإحصائيات: 30% من سكان الدول العربية يستخدمون الـProt Cast

اعتبرت الصحفية الأمريكية ومقدمة برامج برودكاست، إيدي لش؛ أن التأثير الصوتي ومنصات التواصل الاجتماعية أصبحت محور الحياة اليومية خلال الأعوام الماضية، مشيرة إلى أن هذه المنصات استطاعت أن تؤثر على الحياة، كما أصبح العامل البشري يؤثر فيها ومدى انتشارها وقوته.



وذكرت الصحفية الأمريكية خلال مشاركتها في ورشة عمل بمنتدى مسك للإعلام، الذي ينعقد اليوم في القاهرة: Prot Cast أو التدوين الصوتي اجتذب عددًا كبيرًا من مستخدمي الإنترنت على مستوى العالم، ووفق آخر إحصائيات استخدام التدوين الصوتي للأمم المتحدة، فإن نحو 30% من سكان الدول العربية يستخدمون هذه التقنية، كما كشفت الدراسات أن نحو 87% من مستخدمي البرودكاست من الفئات العمرية أقل من 44 عامًا.



وأضافت "لش": البرودكست أصبح يستخدم كأداة إعلامية وترويجية للعديد من السلع بين رواد عالم الإنترنت، وهذا لا يعتبر الدور الوحيد للتدوين الصوتي؛ لأن هناك العديد من الأدوار مثل متابعة الأخبار اليومية والفعاليات العالمية.



وأردفت: لهذه المنصات دور في نشر القصص الإنسانية والقصص الحياتية؛ حيث أصبح من السهل أن يقدم الشخص على تدوين صوتي يعرض فيه قصته الحياتية وينشرها على الإنترنت لتكون مصدر إلهام أو مصدر قوة لشخص آخر.



وتابعت: التدوين الصوتي أصبح أداة ذات تأثير قوي على عالمنا وحياتنا، وأصبحنا اليوم نستطيع أن نؤثر في عالمنا وفي حياة الآخرين.