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"الملاكم المحظوظ" يفلت من الموت طحنًا.. وفيديو للنجاة المعجزة

كاميرا مثبتة في الشارع التقطت الحادث

نجا ملاكم شاب من حادث سير مروع كاد أن يودي بحياته "مطحونًا" بين سيارة وجدار، حسب ما أظهر شريط فيديو من كاميرا مثبتة في الشارع.

وأفادت صحيفة "صن" البريطانية، السبت، بأن الملاكم البريطاني زاك ماكابي كان يسير في أحد شوارع بلدة صغيرة بمقاطعة باكينغهامشير، جنوب شرقي إنجلترا، ثوان قبل وقوع الحادث.

ويظهر الفيديو، الذي سجلته كاميرا مراقبة، سيارة مسرعة تأتي من بعيد فتصطدم بسيارة "فان" كانت متوقفة بجانب الرصيف الذي كان يسير عليه ماكابي.

وكانت قوة الاصطدام بين المركبتين كبيرة، حتى إن السيارة "الفان" طارت من مكانها أثناء مرور الملاكم الشاب.

لكن لحسن الحظ كان الاصطدام بسيطًا مع الملاكم، الذي كان يسير على جانب السيارة، وربما كان الوضع أخطر لو كان يسير أمامها، حسب "سكاي نيوز عربية".

وأسرع ماكابي إلى مدخل مطعم للوجبات السريعة ملاصق في المكان، فيما بدت علامات الذهول على وجهه، عقب الحادث الذي وقع عند الساعة الرابعة والنصف تقريبًا من فجر الجمعة بالتوقيت المحلي.

وقالت الشرطة البريطانية: إن هناك سيارتين ومركبة كبيرة، أصيبت بأضرار من جراء التصادم، وأضافت أنه تم تسجيل تلفيات في مبنى مجاور.

الملاكم البريطاني زاك ماكابي

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"الملاكم المحظوظ" يفلت من الموت طحنًا.. وفيديو للنجاة المعجزة
سبق

نجا ملاكم شاب من حادث سير مروع كاد أن يودي بحياته "مطحونًا" بين سيارة وجدار، حسب ما أظهر شريط فيديو من كاميرا مثبتة في الشارع.

وأفادت صحيفة "صن" البريطانية، السبت، بأن الملاكم البريطاني زاك ماكابي كان يسير في أحد شوارع بلدة صغيرة بمقاطعة باكينغهامشير، جنوب شرقي إنجلترا، ثوان قبل وقوع الحادث.

ويظهر الفيديو، الذي سجلته كاميرا مراقبة، سيارة مسرعة تأتي من بعيد فتصطدم بسيارة "فان" كانت متوقفة بجانب الرصيف الذي كان يسير عليه ماكابي.

وكانت قوة الاصطدام بين المركبتين كبيرة، حتى إن السيارة "الفان" طارت من مكانها أثناء مرور الملاكم الشاب.

لكن لحسن الحظ كان الاصطدام بسيطًا مع الملاكم، الذي كان يسير على جانب السيارة، وربما كان الوضع أخطر لو كان يسير أمامها، حسب "سكاي نيوز عربية".

وأسرع ماكابي إلى مدخل مطعم للوجبات السريعة ملاصق في المكان، فيما بدت علامات الذهول على وجهه، عقب الحادث الذي وقع عند الساعة الرابعة والنصف تقريبًا من فجر الجمعة بالتوقيت المحلي.

وقالت الشرطة البريطانية: إن هناك سيارتين ومركبة كبيرة، أصيبت بأضرار من جراء التصادم، وأضافت أنه تم تسجيل تلفيات في مبنى مجاور.

04 يناير 2020 - 9 جمادى الأول 1441
03:00 PM

"الملاكم المحظوظ" يفلت من الموت طحنًا.. وفيديو للنجاة المعجزة

كاميرا مثبتة في الشارع التقطت الحادث

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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11,761

نجا ملاكم شاب من حادث سير مروع كاد أن يودي بحياته "مطحونًا" بين سيارة وجدار، حسب ما أظهر شريط فيديو من كاميرا مثبتة في الشارع.

وأفادت صحيفة "صن" البريطانية، السبت، بأن الملاكم البريطاني زاك ماكابي كان يسير في أحد شوارع بلدة صغيرة بمقاطعة باكينغهامشير، جنوب شرقي إنجلترا، ثوان قبل وقوع الحادث.

ويظهر الفيديو، الذي سجلته كاميرا مراقبة، سيارة مسرعة تأتي من بعيد فتصطدم بسيارة "فان" كانت متوقفة بجانب الرصيف الذي كان يسير عليه ماكابي.

وكانت قوة الاصطدام بين المركبتين كبيرة، حتى إن السيارة "الفان" طارت من مكانها أثناء مرور الملاكم الشاب.

لكن لحسن الحظ كان الاصطدام بسيطًا مع الملاكم، الذي كان يسير على جانب السيارة، وربما كان الوضع أخطر لو كان يسير أمامها، حسب "سكاي نيوز عربية".

وأسرع ماكابي إلى مدخل مطعم للوجبات السريعة ملاصق في المكان، فيما بدت علامات الذهول على وجهه، عقب الحادث الذي وقع عند الساعة الرابعة والنصف تقريبًا من فجر الجمعة بالتوقيت المحلي.

وقالت الشرطة البريطانية: إن هناك سيارتين ومركبة كبيرة، أصيبت بأضرار من جراء التصادم، وأضافت أنه تم تسجيل تلفيات في مبنى مجاور.

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