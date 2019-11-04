أسعار خام برنت تنخفض إلى 61.53 دولاراً

انخفض سعر برميل نفط القياس العالمي برنت الخام، اليوم، بمقدار 16 سنتاً ليصل إلى 61.53 دولاراً أمريكياً.
وهبط سعر برميل نفط العقود الآجلة للخام الأمريكي، تسليم ديسمبر، اليوم، بمقدار 16 سنتاً ليصل إلى 56.04 دولاراً.
انخفض سعر برميل نفط القياس العالمي برنت الخام، اليوم، بمقدار 16 سنتاً ليصل إلى 61.53 دولاراً أمريكياً.
وهبط سعر برميل نفط العقود الآجلة للخام الأمريكي، تسليم ديسمبر، اليوم، بمقدار 16 سنتاً ليصل إلى 56.04 دولاراً.النفط أسعار النفط
انخفض سعر برميل نفط القياس العالمي برنت الخام، اليوم، بمقدار 16 سنتاً ليصل إلى 61.53 دولاراً أمريكياً.
وهبط سعر برميل نفط العقود الآجلة للخام الأمريكي، تسليم ديسمبر، اليوم، بمقدار 16 سنتاً ليصل إلى 56.04 دولاراً.
انخفض سعر برميل نفط القياس العالمي برنت الخام، اليوم، بمقدار 16 سنتاً ليصل إلى 61.53 دولاراً أمريكياً.
وهبط سعر برميل نفط العقود الآجلة للخام الأمريكي، تسليم ديسمبر، اليوم، بمقدار 16 سنتاً ليصل إلى 56.04 دولاراً.