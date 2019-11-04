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أسعار خام برنت تنخفض إلى 61.53 دولاراً

برميل نفط العقود الآجلة ينخفض 16 سنتاً

انخفض سعر برميل نفط القياس العالمي برنت الخام، اليوم، بمقدار 16 سنتاً ليصل إلى 61.53 دولاراً أمريكياً.

وهبط سعر برميل نفط العقود الآجلة للخام الأمريكي، تسليم ديسمبر، اليوم، بمقدار 16 سنتاً ليصل إلى 56.04 دولاراً.

النفط أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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أسعار خام برنت تنخفض إلى 61.53 دولاراً
سبق

انخفض سعر برميل نفط القياس العالمي برنت الخام، اليوم، بمقدار 16 سنتاً ليصل إلى 61.53 دولاراً أمريكياً.

وهبط سعر برميل نفط العقود الآجلة للخام الأمريكي، تسليم ديسمبر، اليوم، بمقدار 16 سنتاً ليصل إلى 56.04 دولاراً.

04 نوفمبر 2019 - 7 ربيع الأول 1441
03:37 PM

أسعار خام برنت تنخفض إلى 61.53 دولاراً

برميل نفط العقود الآجلة ينخفض 16 سنتاً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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انخفض سعر برميل نفط القياس العالمي برنت الخام، اليوم، بمقدار 16 سنتاً ليصل إلى 61.53 دولاراً أمريكياً.

وهبط سعر برميل نفط العقود الآجلة للخام الأمريكي، تسليم ديسمبر، اليوم، بمقدار 16 سنتاً ليصل إلى 56.04 دولاراً.

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