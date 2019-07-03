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"تعليم الطائف" تكمل استعداداتها لاستقبال المرشحين والمرشحات الجدد

عددهم 207 ومقابلاتهم الشخصية الأحد والاثنين.. وفرت أماكن للسكن

أكملت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف استعداداتها لاستقبال المرشحين والمرشحات الجدد على الوظائف التعليمية؛ لإجراء مقابلاتهم الشخصية يومي الأحد والاثنين القادمين، فيما عملت على توفير وتهيئة أماكن سكن للراغبين منهم وتوفير حافلات لنقلهم من وإلى مقر إجراء المقابلات الشخصية والكشف الطبي.

وأكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي أنه تنفيذاً لتوجيهات وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ حرص تعليم الطائف على الاستعداد الأمثل لاستقبال المعينين والمعينات الجدد والبالغ عددهم 207 مرشحين ومرشحات وتوفير كل السبل والإمكانيات لتسهيل إجراءات مقابلاتهم وترشيحهم، حيث شكلت اللجان العاملة وخصص بيت الطالب كسكن للمعينين من خارج الطائف وتهيئته وتزويده بكافة الاحتياجات اللازمة كما خصص سكن مجاني آخر للمعينات برفقة محارمهن.

وأضاف "اللهيبي" أن الإدارة عملت على توفير حافلات لنقل المرشحين والمرشحات من مقر سكنهم إلى أماكن إجراء المقابلات، والتي ستجرى في بيت الطالب للمعينين وفي مبنى الشؤون التعليمية للبنات للمعينات، وكذلك الكشف الطبي، والذي سيجرى كذلك في مركز صحي الوشحاء والمجهز بكل التجهيزات اللازمة بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية بالطائف.

وأشار "اللهيبي" إلى أنه تم التنسيق مع مطار الطائف الدولي لاستقبال المعينين والمعينات القادمين جواً إلى مطار الطائف بباقات الورد وبالعبارات الترحيبية التي سيتم بثها عبر إذاعة المطار الداخلية. لافتاً إلى أنه سيتم إعداد برنامج ترويحي وتثقيفي وترفيهي لهم حيث سيفتح نادي المعلمين ونادي حي الثانوية الثالثة أبوابهما أمام المعينين المعينين والمعينات الجدد وستتاح لهم الاستفادة المجانية من كافة الخدمات والبرامج المقدمة.

وبيّن أنه تم بث ما يزيد على 600 رسالة نصية على هواتفهم النقالة تحمل عبارات ترحيبية بهم وانضمامهم إلى الكوكبة التعليمية للمشاركة في بناء العقول وصناعة الأجيال ونهضة الوطن ورفعته.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تعليم الطائف" تكمل استعداداتها لاستقبال المرشحين والمرشحات الجدد
سبق

أكملت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف استعداداتها لاستقبال المرشحين والمرشحات الجدد على الوظائف التعليمية؛ لإجراء مقابلاتهم الشخصية يومي الأحد والاثنين القادمين، فيما عملت على توفير وتهيئة أماكن سكن للراغبين منهم وتوفير حافلات لنقلهم من وإلى مقر إجراء المقابلات الشخصية والكشف الطبي.

وأكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي أنه تنفيذاً لتوجيهات وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ حرص تعليم الطائف على الاستعداد الأمثل لاستقبال المعينين والمعينات الجدد والبالغ عددهم 207 مرشحين ومرشحات وتوفير كل السبل والإمكانيات لتسهيل إجراءات مقابلاتهم وترشيحهم، حيث شكلت اللجان العاملة وخصص بيت الطالب كسكن للمعينين من خارج الطائف وتهيئته وتزويده بكافة الاحتياجات اللازمة كما خصص سكن مجاني آخر للمعينات برفقة محارمهن.

وأضاف "اللهيبي" أن الإدارة عملت على توفير حافلات لنقل المرشحين والمرشحات من مقر سكنهم إلى أماكن إجراء المقابلات، والتي ستجرى في بيت الطالب للمعينين وفي مبنى الشؤون التعليمية للبنات للمعينات، وكذلك الكشف الطبي، والذي سيجرى كذلك في مركز صحي الوشحاء والمجهز بكل التجهيزات اللازمة بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية بالطائف.

وأشار "اللهيبي" إلى أنه تم التنسيق مع مطار الطائف الدولي لاستقبال المعينين والمعينات القادمين جواً إلى مطار الطائف بباقات الورد وبالعبارات الترحيبية التي سيتم بثها عبر إذاعة المطار الداخلية. لافتاً إلى أنه سيتم إعداد برنامج ترويحي وتثقيفي وترفيهي لهم حيث سيفتح نادي المعلمين ونادي حي الثانوية الثالثة أبوابهما أمام المعينين المعينين والمعينات الجدد وستتاح لهم الاستفادة المجانية من كافة الخدمات والبرامج المقدمة.

وبيّن أنه تم بث ما يزيد على 600 رسالة نصية على هواتفهم النقالة تحمل عبارات ترحيبية بهم وانضمامهم إلى الكوكبة التعليمية للمشاركة في بناء العقول وصناعة الأجيال ونهضة الوطن ورفعته.

03 يوليو 2019 - 30 شوّال 1440
03:56 PM

"تعليم الطائف" تكمل استعداداتها لاستقبال المرشحين والمرشحات الجدد

عددهم 207 ومقابلاتهم الشخصية الأحد والاثنين.. وفرت أماكن للسكن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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أكملت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف استعداداتها لاستقبال المرشحين والمرشحات الجدد على الوظائف التعليمية؛ لإجراء مقابلاتهم الشخصية يومي الأحد والاثنين القادمين، فيما عملت على توفير وتهيئة أماكن سكن للراغبين منهم وتوفير حافلات لنقلهم من وإلى مقر إجراء المقابلات الشخصية والكشف الطبي.

وأكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي أنه تنفيذاً لتوجيهات وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ حرص تعليم الطائف على الاستعداد الأمثل لاستقبال المعينين والمعينات الجدد والبالغ عددهم 207 مرشحين ومرشحات وتوفير كل السبل والإمكانيات لتسهيل إجراءات مقابلاتهم وترشيحهم، حيث شكلت اللجان العاملة وخصص بيت الطالب كسكن للمعينين من خارج الطائف وتهيئته وتزويده بكافة الاحتياجات اللازمة كما خصص سكن مجاني آخر للمعينات برفقة محارمهن.

وأضاف "اللهيبي" أن الإدارة عملت على توفير حافلات لنقل المرشحين والمرشحات من مقر سكنهم إلى أماكن إجراء المقابلات، والتي ستجرى في بيت الطالب للمعينين وفي مبنى الشؤون التعليمية للبنات للمعينات، وكذلك الكشف الطبي، والذي سيجرى كذلك في مركز صحي الوشحاء والمجهز بكل التجهيزات اللازمة بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية بالطائف.

وأشار "اللهيبي" إلى أنه تم التنسيق مع مطار الطائف الدولي لاستقبال المعينين والمعينات القادمين جواً إلى مطار الطائف بباقات الورد وبالعبارات الترحيبية التي سيتم بثها عبر إذاعة المطار الداخلية. لافتاً إلى أنه سيتم إعداد برنامج ترويحي وتثقيفي وترفيهي لهم حيث سيفتح نادي المعلمين ونادي حي الثانوية الثالثة أبوابهما أمام المعينين المعينين والمعينات الجدد وستتاح لهم الاستفادة المجانية من كافة الخدمات والبرامج المقدمة.

وبيّن أنه تم بث ما يزيد على 600 رسالة نصية على هواتفهم النقالة تحمل عبارات ترحيبية بهم وانضمامهم إلى الكوكبة التعليمية للمشاركة في بناء العقول وصناعة الأجيال ونهضة الوطن ورفعته.

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