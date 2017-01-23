احتفل الشيخ حسن العمري بزواج ابنه الشاب محمد بإحدى قاعات الأفراح بالرياض، بحضور جمع غفير من الأقارب والأصدقاء والمسؤولين ورجال الأعمال وأعيان ووجهاء من المنطقة، الذين قدَّموا التهاني والتبريكات للعريس ولوالده بهذه المناسبة السعيدة.
"العمري " يحتفل بزواج محمد بالرياض
احتفل الشيخ حسن العمري بزواج ابنه الشاب محمد بإحدى قاعات الأفراح بالرياض، بحضور جمع غفير من الأقارب والأصدقاء والمسؤولين ورجال الأعمال وأعيان ووجهاء من المنطقة، الذين قدَّموا التهاني والتبريكات للعريس ولوالده بهذه المناسبة السعيدة.
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"العمري " يحتفل بزواج محمد بالرياضصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-01-23
23 يناير 2019 - 17 جمادى الأول 1440
12:38 AM
"العمري " يحتفل بزواج محمد بالرياض
احتفل الشيخ حسن العمري بزواج ابنه الشاب محمد بإحدى قاعات الأفراح بالرياض، بحضور جمع غفير من الأقارب والأصدقاء والمسؤولين ورجال الأعمال وأعيان ووجهاء من المنطقة، الذين قدَّموا التهاني والتبريكات للعريس ولوالده بهذه المناسبة السعيدة.
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