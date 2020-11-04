"الصحة العالمية": ارتفاع قياسي لإصابات كورونا خلال الأسبوع الأخير

قالت المنظمة: كان ملموساً ذلك أكثر في أوروبا حيث بلغ 1.7 مليون حالة

أعلنت وزارة الصحة العالمية ارتفاعاً قياسياً لعدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم خلال الأسبوع الأخير، حيث بلغ 3.3 مليون حالة.

وأشارت المنظمة إلى أن عدد الوفيات ارتفع بواقع 45 ألف حالة، مضيفة أن عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم كان نحو 46 مليون مصاب حتى 1 نوفمبر، وحصيلة الوفيات نحو 1.2 مليون حالة.

وأكدت المنظمة أن الارتفاع كان ملموساً أكثر في أوروبا، حيث بلغ 1.7 مليون حالة أو 22% مقارنة بالأسبوع السابق، كما سجلت المنطقة ارتفاعاً مستقراً في عدد الوفيات (46%).

ووفق "روسيا اليوم" لفتت المنظمة إلى أنها سجّلت الارتفاع القياسي السابق في الأسبوع بين 19 و25 أكتوبر الماضي، حين تم تسجيل أكثر من 2.8 مليون حالة إصابة جديدة.

وخلال الأسبوع من 26 أكتوبر حتى 1 نوفمبر تم تسجيل 999 ألف إصابة وأكثر من 17 ألف وفاة جديدة في أمريكا الشمالية والجنوبية، حيث بلغ إجمالي عدد المصابين أكثر من 20 مليون شخص وإجمالي الوفيات 639 ألفاً.

أما بالنسبة للدول، فقد تم تسجيل 549 ألف إصابة جديدة في الولايات المتحدة و319 ألف إصابة في الهند و163 ألفاً في البرازيل.