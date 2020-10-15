النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الإسكان التنموي" يوقع اتفاقية مع "ترميم" لدعم الأسر المستفيدة بالخدمات الإسكانية

الوزارة تهدف إلى التعاون مع الجهات غير الربحية بتوفير مساكن مناسبة لمستفيديها

وقّع الإسكان التنموي بوزارة الإسكان اتفاقية تعاون، مع جمعية ترميم الخيرية بالمنطقة الشرقية، والتي ركزت على تقديم عدد من الخدمات الإسكانية وبرامج تنموية للأسر المستفيدة من خدمات جمعية ترميم.

وتفصيلا، جاء توقيع الاتفاقية على هامش ورشة عمل لجنة التطوع الإسكاني بالشرقية التي نظمتها اللجنة بحضور أعضائها من الجهات ذات العلاقة بالأعمال التطوعية.

ووقع الاتفاقية عن الوزارة مدير عام الفرع بالمنطقة الشرقية المهندس عبدالله بن حسين المويهي وعن الجمعية رئيس مجلس الإدارة الجمعية المهندس حمد بن ثواب الخالدي.

ورحب المهندس الخالدي في بداية الورشة بالحضور مشيدا بالدور الحيوي الذي يقوم به المتطوعون والمتطوعات في أعمال الجمعية.

يذكر أن وزارة الإسكان تهدف إلى التعاون مع الجهات غير الربحية لتوفير مساكن مناسبة للأسر الأشد حاجه.

وتأتي هذه الاتفاقية استمرارا للدعم الذي تلقاه الجمعية ومتطوعيها من وزارة الإسكان والذي ترجمه حرص وزير الإسكان ماجد الحقيل بزيارته أحد المنازل التي يقوم متطوعين ومتطوعات جمعية ترميم بإعادة تأهيله وترميمه في زيارة سابقة له والتي اطلع خلالها على أعمال الترميم التطوعية التي ينفذها شباب وشابات من أبناء الوطن، وأشاد حينها بما شاهده من أعمال نوعيه تفوق توقعاته، معبراً عن مدى سعادته واعتزازه بكل المتطوعين والمتطوعات مشيداً بالأثر الملموس من خلال الارتقاء بالخدمات الإسكانية المقدمة للمستفيدين من مشاريع جمعية ترميم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الإسكان التنموي" يوقع اتفاقية مع "ترميم" لدعم الأسر المستفيدة بالخدمات الإسكانية
سبق

وقّع الإسكان التنموي بوزارة الإسكان اتفاقية تعاون، مع جمعية ترميم الخيرية بالمنطقة الشرقية، والتي ركزت على تقديم عدد من الخدمات الإسكانية وبرامج تنموية للأسر المستفيدة من خدمات جمعية ترميم.

وتفصيلا، جاء توقيع الاتفاقية على هامش ورشة عمل لجنة التطوع الإسكاني بالشرقية التي نظمتها اللجنة بحضور أعضائها من الجهات ذات العلاقة بالأعمال التطوعية.

ووقع الاتفاقية عن الوزارة مدير عام الفرع بالمنطقة الشرقية المهندس عبدالله بن حسين المويهي وعن الجمعية رئيس مجلس الإدارة الجمعية المهندس حمد بن ثواب الخالدي.

ورحب المهندس الخالدي في بداية الورشة بالحضور مشيدا بالدور الحيوي الذي يقوم به المتطوعون والمتطوعات في أعمال الجمعية.

يذكر أن وزارة الإسكان تهدف إلى التعاون مع الجهات غير الربحية لتوفير مساكن مناسبة للأسر الأشد حاجه.

وتأتي هذه الاتفاقية استمرارا للدعم الذي تلقاه الجمعية ومتطوعيها من وزارة الإسكان والذي ترجمه حرص وزير الإسكان ماجد الحقيل بزيارته أحد المنازل التي يقوم متطوعين ومتطوعات جمعية ترميم بإعادة تأهيله وترميمه في زيارة سابقة له والتي اطلع خلالها على أعمال الترميم التطوعية التي ينفذها شباب وشابات من أبناء الوطن، وأشاد حينها بما شاهده من أعمال نوعيه تفوق توقعاته، معبراً عن مدى سعادته واعتزازه بكل المتطوعين والمتطوعات مشيداً بالأثر الملموس من خلال الارتقاء بالخدمات الإسكانية المقدمة للمستفيدين من مشاريع جمعية ترميم.

15 أكتوبر 2020 - 28 صفر 1442
12:44 PM

"الإسكان التنموي" يوقع اتفاقية مع "ترميم" لدعم الأسر المستفيدة بالخدمات الإسكانية

الوزارة تهدف إلى التعاون مع الجهات غير الربحية بتوفير مساكن مناسبة لمستفيديها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
0
386

وقّع الإسكان التنموي بوزارة الإسكان اتفاقية تعاون، مع جمعية ترميم الخيرية بالمنطقة الشرقية، والتي ركزت على تقديم عدد من الخدمات الإسكانية وبرامج تنموية للأسر المستفيدة من خدمات جمعية ترميم.

وتفصيلا، جاء توقيع الاتفاقية على هامش ورشة عمل لجنة التطوع الإسكاني بالشرقية التي نظمتها اللجنة بحضور أعضائها من الجهات ذات العلاقة بالأعمال التطوعية.

ووقع الاتفاقية عن الوزارة مدير عام الفرع بالمنطقة الشرقية المهندس عبدالله بن حسين المويهي وعن الجمعية رئيس مجلس الإدارة الجمعية المهندس حمد بن ثواب الخالدي.

ورحب المهندس الخالدي في بداية الورشة بالحضور مشيدا بالدور الحيوي الذي يقوم به المتطوعون والمتطوعات في أعمال الجمعية.

يذكر أن وزارة الإسكان تهدف إلى التعاون مع الجهات غير الربحية لتوفير مساكن مناسبة للأسر الأشد حاجه.

وتأتي هذه الاتفاقية استمرارا للدعم الذي تلقاه الجمعية ومتطوعيها من وزارة الإسكان والذي ترجمه حرص وزير الإسكان ماجد الحقيل بزيارته أحد المنازل التي يقوم متطوعين ومتطوعات جمعية ترميم بإعادة تأهيله وترميمه في زيارة سابقة له والتي اطلع خلالها على أعمال الترميم التطوعية التي ينفذها شباب وشابات من أبناء الوطن، وأشاد حينها بما شاهده من أعمال نوعيه تفوق توقعاته، معبراً عن مدى سعادته واعتزازه بكل المتطوعين والمتطوعات مشيداً بالأثر الملموس من خلال الارتقاء بالخدمات الإسكانية المقدمة للمستفيدين من مشاريع جمعية ترميم.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,929
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,490
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,944
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,413

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

واقع التدريب التقني والمهني..!

واقع التدريب التقني والمهني..!

ابتسام منصور القحطاني
المعلِّم عماد النهضة

المعلِّم عماد النهضة

غسان محمد عسيلان
بيوتنا يا وزير الإسكان

بيوتنا يا وزير الإسكان

أفنان آل زايد
لا بطالة مع رؤية 2030

لا بطالة مع رؤية 2030

سارة الجهني
لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

عبدالغني الشيخ
"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

ماجد البريكان
إنها أمي وليست العجوز..!

إنها أمي وليست العجوز..!

حسن آل عمير
الوصفة السعودية لهزيمة كورونا

الوصفة السعودية لهزيمة كورونا

علي آل شرمة
مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

غسان محمد عسيلان
حينما سقطت الطائرة

حينما سقطت الطائرة

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة