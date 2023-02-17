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"كفاءة": 4 % من استهلاك المنازل للكهرباء للسخانات .. وإمكانية الخفض قائمة

توفير الطاقة يعتمد على عوامل عدة بينها اختيار درجة الحرارة المناسبة

كشف المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، أن استهلاك السخان من الطاقة يعتمد على عوامل عدة، منها نوع السخان، والحجم، وفترات التشغيل، وضبط درجة الحرارة، ويقدر ذلك بنحو 4 % من الاستهلاك العام في المنزل.

وأكّد مختصون في "كفاءة"، أن‏ أسباباً عدة تسهم في خفض الاستهلاك الشهري للسخان، وتطيل عمره، وتوفر الأمان، وتتمثل تلك الأسباب في اختيار المستوى الأعلى في بطاقة كفاءة الطاقة، واختيار الحجم المناسب للاحتياج، ووضع السخان على درجة 60، والحرص على الصيانة الدورية، وإطفاء السخان في حال عدم استخدامه فترة طويلة.

‫وشدّد المختصون على أنه يمكن للمستهلك استخدام تطبيق "تأكّد" بعد التحديثات الأخيرة، في التحقّق من صحة بطاقات السخانات للتأكّد قبل شرائها من أنها مطابقة لمتطلبات المواصفات القياسية السعودية، كما يمكن للمستهلك استخدام التطبيق الذي طوّرته الهيئة بالتنسيق مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة في التحقّق من دقة وصحة بيانات بطاقة اقتصاد الوقود للمركبات، وكذلك بطاقة كفاءة الطاقة للإطارات، علاوة على بطاقات كفاءة الطاقة الخاصة بالأجهزة المنزلية التي تشمل "المكيفات، الثلاجات، المجمدات، الغسالات، السخانات"، وبطاقة كفاءة الطاقة لمنتجات الإنارة.

ويتيح التطبيق أيضاً للمستهلك، إمكانية التأكد من صحة علامة الجودة السعودية المدونة على عديد من المنتجات، والتحقّق من سريان صلاحية العلامة، إلى جانب التحقّق من صحة شعار البلاستيك القابل للتحلل وسريان مدة الترخيص الذي تمنحه هيئة المواصفات للشركات والمصانع باستخدامه.

المركز السعودي لكفاءة الطاقة كفاءة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"كفاءة": 4 % من استهلاك المنازل للكهرباء للسخانات .. وإمكانية الخفض قائمة
سبق

كشف المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، أن استهلاك السخان من الطاقة يعتمد على عوامل عدة، منها نوع السخان، والحجم، وفترات التشغيل، وضبط درجة الحرارة، ويقدر ذلك بنحو 4 % من الاستهلاك العام في المنزل.

وأكّد مختصون في "كفاءة"، أن‏ أسباباً عدة تسهم في خفض الاستهلاك الشهري للسخان، وتطيل عمره، وتوفر الأمان، وتتمثل تلك الأسباب في اختيار المستوى الأعلى في بطاقة كفاءة الطاقة، واختيار الحجم المناسب للاحتياج، ووضع السخان على درجة 60، والحرص على الصيانة الدورية، وإطفاء السخان في حال عدم استخدامه فترة طويلة.

‫وشدّد المختصون على أنه يمكن للمستهلك استخدام تطبيق "تأكّد" بعد التحديثات الأخيرة، في التحقّق من صحة بطاقات السخانات للتأكّد قبل شرائها من أنها مطابقة لمتطلبات المواصفات القياسية السعودية، كما يمكن للمستهلك استخدام التطبيق الذي طوّرته الهيئة بالتنسيق مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة في التحقّق من دقة وصحة بيانات بطاقة اقتصاد الوقود للمركبات، وكذلك بطاقة كفاءة الطاقة للإطارات، علاوة على بطاقات كفاءة الطاقة الخاصة بالأجهزة المنزلية التي تشمل "المكيفات، الثلاجات، المجمدات، الغسالات، السخانات"، وبطاقة كفاءة الطاقة لمنتجات الإنارة.

ويتيح التطبيق أيضاً للمستهلك، إمكانية التأكد من صحة علامة الجودة السعودية المدونة على عديد من المنتجات، والتحقّق من سريان صلاحية العلامة، إلى جانب التحقّق من صحة شعار البلاستيك القابل للتحلل وسريان مدة الترخيص الذي تمنحه هيئة المواصفات للشركات والمصانع باستخدامه.

17 فبراير 2020 - 23 جمادى الآخر 1441
08:58 AM

"كفاءة": 4 % من استهلاك المنازل للكهرباء للسخانات .. وإمكانية الخفض قائمة

توفير الطاقة يعتمد على عوامل عدة بينها اختيار درجة الحرارة المناسبة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، أن استهلاك السخان من الطاقة يعتمد على عوامل عدة، منها نوع السخان، والحجم، وفترات التشغيل، وضبط درجة الحرارة، ويقدر ذلك بنحو 4 % من الاستهلاك العام في المنزل.

وأكّد مختصون في "كفاءة"، أن‏ أسباباً عدة تسهم في خفض الاستهلاك الشهري للسخان، وتطيل عمره، وتوفر الأمان، وتتمثل تلك الأسباب في اختيار المستوى الأعلى في بطاقة كفاءة الطاقة، واختيار الحجم المناسب للاحتياج، ووضع السخان على درجة 60، والحرص على الصيانة الدورية، وإطفاء السخان في حال عدم استخدامه فترة طويلة.

‫وشدّد المختصون على أنه يمكن للمستهلك استخدام تطبيق "تأكّد" بعد التحديثات الأخيرة، في التحقّق من صحة بطاقات السخانات للتأكّد قبل شرائها من أنها مطابقة لمتطلبات المواصفات القياسية السعودية، كما يمكن للمستهلك استخدام التطبيق الذي طوّرته الهيئة بالتنسيق مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة في التحقّق من دقة وصحة بيانات بطاقة اقتصاد الوقود للمركبات، وكذلك بطاقة كفاءة الطاقة للإطارات، علاوة على بطاقات كفاءة الطاقة الخاصة بالأجهزة المنزلية التي تشمل "المكيفات، الثلاجات، المجمدات، الغسالات، السخانات"، وبطاقة كفاءة الطاقة لمنتجات الإنارة.

ويتيح التطبيق أيضاً للمستهلك، إمكانية التأكد من صحة علامة الجودة السعودية المدونة على عديد من المنتجات، والتحقّق من سريان صلاحية العلامة، إلى جانب التحقّق من صحة شعار البلاستيك القابل للتحلل وسريان مدة الترخيص الذي تمنحه هيئة المواصفات للشركات والمصانع باستخدامه.

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